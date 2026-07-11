سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد های شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه خبر داد و بیان کرد: تداوم وزش باد و گرد و خاک پیش بینی هواشناسی برای امروز و فردای استان سمنان است.

وی با بیان اینکه دمای هوا نیز از امروز روند افزایشی خواهد داشت، افزود: به خصوص در مناطق غربی و صنعتی و همچنین جنوبی استان سمنان شاهد افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش بادهای شدید در ۲۴ ساعت اخیر در این استان خبر داد و گفت: ایوانکی با ۵۴ کیلومتر بر ساعت رکورد دار بیشترین سرعت وزش باد بود

مصطفوی افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در سمنان ۲۵، شاهرود ۴۰، دامغان ۲۹، گرمسار ۴۷، بیارجمند و آرادان ۲۲ و بسطام ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد در میامی ۳۶، رضوان ۳۶، شهمیرزاد ۳۲، حسینان ۳۶، مجن ۲۹ و مهدیشهر ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به شنبه سرعت وزش باد در آهوان به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است، تاکید کرد: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در پرور ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در نردین ۱۴، امیریه ۲۵، سرخه ۳۲، کلاته خیج ۲۲، فولاد محله ۴۷ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه غربی و جنوبی و مناطق کویری امروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا را هم شاهد خواهیم بود.