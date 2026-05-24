به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در دیدار با رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامهوبودجه کشور با تاکید بر ایجاد توازن در بارگذاریهای صنعتی و هدایت سرمایهگذاریهای جدید به مناطق کمتر برخوردار استان اظهار کرد: بارگذاریهای جدید باید مطابق با سیاستهای کلان یعنی آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه باشد.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان یزد غیربومی هستند، گفت: ایجاد اشتغال مازاد در استان، حضور بیرویه اتباع بیگانه و مهاجرت نیروی کار ساده غیر بومی را به همراه داشته است.
استاندار یزد به حجم بالای ترافیک و حوادث رانندگی در جادههای مواصلاتی استان یزد اشاره و تصریح کرد: رفع این مشکل مستلزم حمایتهای دولتی جهت تسریع در اجرای آزادراه یزد است.
بابایی همچنین از یزد بهعنوان قطب درمانی کشور نام برد و گفت: بیش از ۵۰ درصد تختهای بیمارستانی استان توسط غیر بومیها اشغال میشود اما یزد به ازای پذیرش بیماران از استانهای دیگر کشور سرانه لازم را دریافت نمیکند.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد صنایع هایتک و نیز بارگذاریهای صنعتی جدید خارج از محور عقدا تا مهریز تاکید کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های بزرگ در استان باید با مشارکت راهبردی دولت همراه باشند گفت: این مشارکت راهبردی دولت و بخش خصوصی باید منجر به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شود.
بابایی با اشاره به تدوین سند «یزد پایدار» در راستای تغییر ریل گذاری استان یادآور شد: ایجاد صنایع دانش بنیان و هایتک و اشتغالزایی برای تحصیلکردگان دانشگاهی بومی از مهمترین اهداف این برنامه تحولی است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی سیاستهای مربوط به ایجاد زیرساختها و پروژههای آبی و صنعتی استان یزد افزود: به رغم محدودیتهای آبی، یزد در تولید محصولات دامی و گلخانهای جزو استانهای برتر کشور قرار دارد.
استاندار یزد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به خدمات و آورده مالی استان یزد برای کشور و همچنین آسیبهای ناشی از این فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، لازم است تا توازن در اختصاص منابع ملی نیز برقرار شود.
