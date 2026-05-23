افت جهانی قیمت طلا؛ هراس از تورم و افزایش نرخ بهره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای جهانی طلا در معاملات روز جمعه با افتی ۰.۷۴ درصدی به ۴۵۰۹ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس رسید. این فلز گرانبها که در روز گذشته نیز ۱ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، اکنون در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی (با افت ۰.۴ درصدی) قرار دارد. همچنین قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۴۴ درصد کاهش، ۴۵۵۶ دلار و ۴۶ سنت قیمتگذاری شد.
محرک اصلی این فشار نزولی، تنشها در تنگه هرمز و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی است که موجی از نگرانیهای تورمی را به همراه داشته است. افزایش بهای نفت در پی بدبینی بازار نسبت به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا، موجب تقویت بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا شده است. از آنجا که طلا دارایی بدون بازده محسوب میشود، بالا رفتن بازده اوراق قرضه و هزینههای سرسامآور انرژی، جذابیت آن را برای سرمایهگذاران کاهش داده است.
در همین حال، کریستوفر والر، از اعضای هیئت حاکمه فدرال رزرو، با تغییر رویکرد نسبت به سیاستهای پیشین، تأکید کرد که بانک مرکزی باید درهای احتمال افزایش نرخ بهره را باز نگه دارد. در حال حاضر معاملهگران ۵۸ درصد احتمال میدهند که نرخ بهره تا دسامبر ۲۵ واحد افزایش یابد.
از سوی دیگر، نتایج نظرسنجیها در ماه مه نشان میدهد که اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی به دلیل جهش قیمت بنزین و کاهش قدرت خرید، به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند نزولی حاکم بود؛ بهطوری که قیمت نقره با ۰.۶۹ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۲۰ سنت و قیمت پلاتین با افت قابلتوجه ۲.۱۱ درصدی به ۱۹۲۷ دلار و ۶۷ سنت رسید.
