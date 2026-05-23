صدور احکام ۲ زن در سمنان به جرم همکاری با دشمن؛ اجرای حبس طولانی مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حجتالاسلام محمدصادق اکبری روز شنبه با اعلام جزئیات این پرونده بیان کرد: در جریان شناسایی عناصر داخلیِ دشمن در بحبوحه حملات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به تمامیت ارضی کشور، ۲ زن به نامهای «لیلا رمضانی، فرزندکمال» و «فاطمه ملکاحمدی، فرزند احمد» که با برقراری ارتباط با شبکههای معاند و ارسال محتوای تصویری و اطلاعاتِ مورد نیازِ دشمن برای هدایت اقدامات ایذایی علیه ملت شریف ایران فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر سرعت و قاطعیت دستگاه قضایی استان در برخورد با عناصر دشمن اضافه کرد: دادگاه صالح قضایی با استناد به مدارک و مستندات کافی و نیز اعترافات صریح متهمان مبنی بر همکاری با شبکههای معاند و اقدام علیه امنیت ملی، آنان را به حبسهای طویلالمدت محکوم کرد.
وی افزود: علاوه بر محکومیت به حبسهای سنگین(۲۶ و ۲۷ سال)، مجازاتهای تکمیلی قاطعی نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است؛ از جمله انفصال از کلیه خدمات دولتی، ممنوعیت مطلق خروج از مرزهای کشور و محرومیت از عضویت در هرگونه احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی که این حکم اکنون در حال اجرا است.
رییس دادگستری استان سمنان با اعلام هشداری صریح به تمام عناصر وابسته به بیگانگان خاطرنشان کرد: سرنوشت این ۲ مزدور، درس عبرتی است برای تمام کسانی که با تصور همراهی با دشمنان آمریکایی- صهیونی، امنیت مردم عزیز ایران را هدف قرار دادهاند.
