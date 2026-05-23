۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

احتمال افزایش نرخ بهره در اروپا؛ پاسخ به تورم ناشی از بحران انرژی

کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا از ضرورت افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این بلوک برای مهار تورم فزاینده ناشی از شوک قیمت انرژی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد و بهره‌وری اتحادیه اروپا، روز جمعه اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای مقابله با روند صعودی تورم، ناچار به افزایش نرخ بهره خواهد بود. این تورم، پیامد مستقیم شوک قیمت انرژی در پی تنش‌های منطقه‌ای اخیر است.

دومبروفسکیس که در حاشیه نشست وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در نیکوزیا سخن می‌گفت، ضمن تأکید بر استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، اظهار داشت که این نهاد برای مهار فشارهای تورمی که سریع‌ترین نرخ رشد قیمت‌ها از سال ۲۰۲۳ را رقم زده، چاره‌ای جز واکنش ندارد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا ضمن کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶، هشدار داد که اقتصاد منطقه یورو به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی با کندی شدیدی مواجه شده است. در همین راستا، بازارها و تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست ماه ژوئن، نرخ بهره را افزایش دهد.

در این نشست، وزرای دارایی کشورهای عضو بر سر ضرورت اقدامات کوتاه‌مدت برای حمایت از خانوارها و شرکت‌ها توافق کردند؛ با این حال، کارشناسان نسبت به دوراهی دشوار دولت‌ها برای انتخاب میان حمایت از رشد اقتصادی یا مهار تورم هشدار دادند. کیریاکوس پیراکاگیس، رئیس یوروگروپ، نیز تأکید کرد که نباید اجازه داد بحران انرژی بیش از پیش گسترش یابد.

کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا با ابراز نگرانی از طولانی‌شدن درگیری‌ها و تأثیرات مخرب آن بر فعالیت‌های اقتصادی، خواستار انعطاف بیشتر در قوانین مالی اتحادیه اروپا برای اجرای برنامه‌های حمایتی شدند. همچنین مقامات ارشد کشورهای عضو بر ضرورت تسریع در روند استقلال اروپا از سوخت‌های فسیلی به عنوان راهکاری بلندمدت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد این بلوک تأکید کردند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

