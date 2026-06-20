به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا اعلام کرد شوک تورمی کنونی در منطقه یورو در مقایسه با بحرانهای گذشته در سطح «متوسط» قرار دارد، اما با توجه به تداوم تورم بالای ۳ درصد تا پایان سال، همچنان نیازمند مدیریت دقیق سیاست پولی است.
وی تأکید کرد که نرخ تورم در منطقه یورو تا پایان سال جاری و حتی در سال آینده نیز بالاتر از هدف ۲ درصدی تعیینشده توسط بانک مرکزی اروپا باقی خواهد ماند.
به گفته لین، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای مهار انتظارات تورمی اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و اکنون بازارهای مالی در حال ارزیابی زمان و تعداد افزایشهای احتمالی بعدی هستند.
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا شرایط فعلی را «شوک تورمی متوسط» توصیف کرد و گفت برخلاف جهش شدید تورمی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ یا دوره تورم بسیار پایین پس از بحران بدهی اروپا در دهه ۲۰۱۰، وضعیت کنونی نیازمند واکنشی تدریجی و متناسب از سوی سیاستگذاران پولی است.
وی افزود هرچند تنشهای خاورمیانه تا حدی کاهش یافته است، اما افزایش هزینهها پیشتر به اقتصاد منتقل شده و همین موضوع موجب میشود تورم تا پایان سال در سطوح بالاتر از ۳ درصد باقی بماند.
لین همچنین هشدار داد تداوم این روند میتواند در سال آینده به افزایش سایر قیمتها و فشار صعودی بر دستمزدها منجر شود.
بر اساس برآوردهای بازارهای مالی، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا یک تا دو مرحله دیگر نرخ بهره سپرده که اکنون در سطح ۲.۲۵ درصد قرار دارد را افزایش دهد و احتمال افزایش بعدی برای ماه اکتبر به طور کامل در قیمتها لحاظ شده است.
وی در پایان افزود هزینههای بالای انرژی همچنان بر رشد اقتصادی منطقه یورو فشار وارد میکند، اما عواملی مانند سطح بالای پسانداز خانوارها، افزایش سرمایهگذاری بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و بخش دفاعی و همچنین نقدینگی مناسب در نظام مالی میتواند از رشد اقتصادی این منطقه حمایت کند.
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