اجرای نمایش «گاوداری» در تالار سایه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «گاوداری» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی محمد نژاد از روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز میکند.
گروه اجرایی در توضیح این نمایش نوشته است: «پشت کشتارگاه پستوییست؛ برای دفن پدر ... .»
در این نمایش (به ترتیب ورود صحنه) روژینا ابراهیمی، کامیابزارع، فردین شاهحسینی، دلارام ترکی، محمد نژاد و با صدای امیر جعفری (در نقش پدر) به عنوان بازیگر حضور دارند.
رضا خضرایی طراح نور، داریوش برزگر طراح صدا و موسیقی، محمد نژاد طراح صحنه و لباس، سیده پونه حسینی طراح پوستر، محمد موحدنیا مشاور طراح پوستر، اسوه ثمری عکاس گروه طراحی «گاوداری» را تشکیل می دهند.
در گروه تولید و اجرا نیز امیرقالیچی مجری طرح و مشاور رسانه، کامیاب زارع سرپرست گروه کارگردانی، الناز رفیعیپور دستیار کارگردان، ثنا امیری منشی صحنه و برنامهریز، مهدی مختاری حسن آباد مدیر اجرا، محمد زکیبخش و امیرحسین آزادی مدیر صحنه و آرنوشا بهزاد تکنسین اتاق فرمان فعالیت میکنند.
نمایش «گاوداری» از روز بیست و پنجم اردیبهشت تا روز جمعه بیست و نهم خرداد ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه میرود.
مخاطبان میتوانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی به سامانههای گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.
نظر شما