دومین سکوی سامانه گنبد آهنین پادگان برانیت هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای از هدف قرار دادن دومین سکوی سامانه پدافندی گنبد آهنین ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان نظامی «برانیت» خبر داد.

بر اساس بیانیه حزب‌الله لبنان، عملیات علیه سکوی گنبد آهنین روز شنبه با استفاده از یک پهپاد انتحاری «ابابیل» انجام شد و با اصابت دقیق به هدف همراه بوده است.

در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده است: در دفاع از لبنان و ملت آن و همچنین در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملات متوالی به روستاهای جنوب لبنان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی صبح امروز شنبه مورخه ۲۳-۰۵-۲۰۲۶، دومین سکوی سامانه گنبد آهنین را در پادگان برانیت هدف قرار دادند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: این حمله با یک فروند پهپاد انتحاری از نوع «ابابیل» صورت گرفت و ضمن اصابت دقیق به هدف خسارات گسترده ای به این سایت نظامی وارد آورده است.

روز گذشته نیز حزب‌الله اعلام کرد که موفق شده یک سکوی سامانه گنبد آهنین را در پادگان برانیت با پهپادی انتحری ابابیل مورد اصابت قرار دهد.