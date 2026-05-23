اولین «حکم سبز» سال در کامیاران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمودی ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: شعبه اول دادگاه صلح این شهرستان در اقدامی با رویکرد حمایتی از محیط زیست، حکم حبس یکی از متخلفان حوزه شکار و صید غیرمجاز را به اجرای اقدام جبرانی در راستای حفاظت از حیات‌وحش تبدیل کرد.

وی افزود: بر اساس این رأی، متخلفی که پیش‌تر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با نظر قاضی پرونده موظف شد ۱۰ عدد آبشخور برای تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش خریداری و تأمین کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران ادامه داد: صدور احکام سبز علاوه بر جنبه بازدارندگی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جبران بخشی از خسارات وارده به طبیعت دارد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع آبی برای گونه‌های جانوری منطقه گفت: در فصل‌های گرم و خشک سال، کمبود آب یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای حیات‌وحش محسوب می‌شود و ایجاد آبشخور می‌تواند در حفظ و حمایت از گونه‌های جانوری مؤثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه قضایی و مجموعه محیط زیست، استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس در پرونده‌های زیست‌محیطی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.