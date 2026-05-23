۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

اولین «حکم سبز» سال در کامیاران صادر شد

سنندج-رئیس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران از صدور نخستین حکم سبز سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: یک متخلف شکار و صید غیرمجاز به جای تحمل حبس، ملزم به تأمین ۱۰ آبشخور برای حیات‌وحش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمودی ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: شعبه اول دادگاه صلح این شهرستان در اقدامی با رویکرد حمایتی از محیط زیست، حکم حبس یکی از متخلفان حوزه شکار و صید غیرمجاز را به اجرای اقدام جبرانی در راستای حفاظت از حیات‌وحش تبدیل کرد.

وی افزود: بر اساس این رأی، متخلفی که پیش‌تر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با نظر قاضی پرونده موظف شد ۱۰ عدد آبشخور برای تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش خریداری و تأمین کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران ادامه داد: صدور احکام سبز علاوه بر جنبه بازدارندگی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جبران بخشی از خسارات وارده به طبیعت دارد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع آبی برای گونه‌های جانوری منطقه گفت: در فصل‌های گرم و خشک سال، کمبود آب یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای حیات‌وحش محسوب می‌شود و ایجاد آبشخور می‌تواند در حفظ و حمایت از گونه‌های جانوری مؤثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه قضایی و مجموعه محیط زیست، استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس در پرونده‌های زیست‌محیطی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

