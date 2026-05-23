تشریح ماجرای حمله به اتاق پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل موسوی در تشریح حادثه تهاجم به اتاق پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی، اظهار کرد: روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، حمله‌ای تهاجم‌گونه به اتاق پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی شکل گرفت و افرادی که به آنجا هجوم برده بودند خسارت‌هایی را به آنجا وارد کردند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: میزهای اتاق و وسایل مختلف را شکستند، میز را به سمت رئیس کمیته پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی پرتاب کردند که بر این اثر، انگشت وی آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه جامعه پیشکسوتان استان به شدت این حمله را محکوم کرده‌اند، تأکید کرد: حتی اگر جامعه پیشکسوتان نخواسته باشند، ما خود موارد مربوط به این حمله را پیگیری می‌کنیم و مطمئناً برخوردی قاطع و اساسی با مهاجمان خواهیم کرد تا دیگر این اتفاقات را شاهد نباشیم.

موسوی تصریح کرد: آن فردی که این تهاجم را انجام داده، در گذشته نیز سوابق این چنینی داشته است؛ اما چون با او برخوردی نشده، به خود اجازه داده هر کاری را انجام بدهد. در چند سال گذشته، در سطح کشور نیز کارهایی مخرب کرده که حتی در صداوسیما نیز به آنها پرداخته شده بود. اما این بار متفاوت است؛ چراکه ما این‌ مرتبه برخورد قاطعی انجام خواهیم داد. ما اعتقاد داریم مالکین اصلی فوتبال، پیشکسوتان هستند و اگر کسی این موضوع را قبول نداشته باشد، به هیچ عنوان صلاحیت فعالیت در فوتبال را ندارد.