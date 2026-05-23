به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان استان در سال جاری که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخصهای فناوری در بخش تولید، اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۱۳۹ شرکت دانشبنیان در سطح استان قزوین فعالیت میکنند که این رقم نسبت به تعداد و تنوع صنایع مستقر در استان، بسیار اندک است و لازم است با برنامهریزی منسجم، جهشی چشمگیر در این زمینه ایجاد کنیم.
وی افزود: جهان امروز از روشهای سنتی عبور کرده و به سمت استقرار و گسترش شرکتهای دانشبنیان حرکت میکند. برای حفظ توان رقابتی، بخش قابل توجهی از صنایع استان نیز باید هرچه سریعتر بهروزرسانی شوند. این تحول، کلید ماندگاری و پیشرفت اقتصادی استان در بازارهای نوین محسوب میشود.
استاندار قزوین، نظام سلامت را یکی از محورهای پیشران در حوزه دانشبنیان برشمرد و تصریح کرد: نظام سلامت به عنوان یکی از موضوعات راهبردی و بسیار مهم در این حوزه، نیازمند توجه ویژه و حمایت هدفمند است تا بتواند از ظرفیت نخبگان و متخصصان این بخش حداکثر بهره را ببرد. حمایتهای لازم در این زمینه نیز اجرایی خواهد شد.
نظر شما