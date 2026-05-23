۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

موفقیت سمنان در ساماندهی معتادان؛ چالش «معتادان سالمند» بی‌پاسخ نماند

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در سمنان را عامل موفقیت در مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: مرکز ماده ۱۶ موثر در ساماندهی معتادان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، بیان کرد: وضعیت استان سمنان در حوزه مبارزه با مواد مخدر مطلوب ارزیابی می شود.

وی از عملکرد خوب دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی استان سمنان پیرامون مقابله با قاچاقیان مواد مخدر تقدیر کرد و ادامه داد: این عملکرد خوب در نتیجه همدلی و همراهی مدیران و مسئولان استانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در سمنان اشاره داشت و افزود: این مرکز توانسته نقش مؤثر در جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر استان ایفا کند.

آقا براری اظهار داشت: یکی از موضوعات چالش برانگیز نگهداری معتادان سالمند بالای ۶۵ سال است که باید با نهادهای بالا دست در این خصوص مکاتبات اداری انجام شود.

وی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و ارائه برنامه های آموزشی و حمایتی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.

کد مطلب 6838679

