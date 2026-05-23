به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، بیان کرد: وضعیت استان سمنان در حوزه مبارزه با مواد مخدر مطلوب ارزیابی می شود.

وی از عملکرد خوب دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی استان سمنان پیرامون مقابله با قاچاقیان مواد مخدر تقدیر کرد و ادامه داد: این عملکرد خوب در نتیجه همدلی و همراهی مدیران و مسئولان استانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در سمنان اشاره داشت و افزود: این مرکز توانسته نقش مؤثر در جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر استان ایفا کند.

آقا براری اظهار داشت: یکی از موضوعات چالش برانگیز نگهداری معتادان سالمند بالای ۶۵ سال است که باید با نهادهای بالا دست در این خصوص مکاتبات اداری انجام شود.

وی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و ارائه برنامه های آموزشی و حمایتی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.