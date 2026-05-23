به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فضل‌الله کفیل رئیس مرکز راهبردی و هم‌اندیشی سازمان بسیج مستضعفین کشور در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی و آئین تودیع و معارفه فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خرمشهر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: سوم خرداد روزی تاریخی و ماندگار در حافظه ملت ایران و پیروزی بزرگ ملت ایران در دفاع مقدس، نقطه‌ای فراموش‌نشدنی در تاریخ کشور است.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در میدان‌های مختلفی مانند دفاع مقدس و جنگ اقتصادی با دشمنان مواجه بوده و امروز نیز درگیر جنگی ترکیبی با محوریت فشارهای اقتصادی و نظامی است.

کفیل با بیان این‌که دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است، تصریح کرد: آمریکایی‌ها سال‌هاست جنگ خود را از وزارت دفاع به وزارت خزانه‌داری منتقل کرده‌اند و با ابزار تحریم و فشار اقتصادی، به دنبال کاهش تاب‌آوری مردم ایران هستند.

وی ادامه داد: با وجود همه فشارهای نظامی و اقتصادی، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده و انسجام مردم، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و ایستادگی نیروهای مسلح و دولت، موجب سربلندی جمهوری اسلامی شده است.

رئیس مرکز راهبردی و هم‌اندیشی سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: برخلاف تصور دشمن، نه تنها کشور با موج مهاجرت و ترک مسئولیت مواجه نشد، بلکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز به وطن بازگشتند که نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با نظام اسلامی است.

وی وزارت جهاد کشاورزی را یکی از ارکان مهم جنگ اقتصادی دانست و تأکید کرد: امروز مجموعه‌های اقتصادی کشور، افسران و فرماندهان اصلی میدان جنگ اقتصادی هستند و وزارت جهاد کشاورزی در خط مقدم این جبهه نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت غذایی، افزایش تاب‌آوری مردم و مدیریت بازار دارد.

کفیل با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و مقابله با گران‌فروشی تاکید کرد: باید سهم گرانی و گران‌فروشی به‌درستی شناسایی و مدیریت شود تا دشمن نتواند از بستر مشکلات اقتصادی برای ایجاد نارضایتی عمومی سوءاستفاده کند.

وی همچنین بر نقش بسیج در کمک به مدیریت مصرف، فرهنگ‌سازی و همراهی با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بسیج در کنار وزارتخانه‌ها قرار دارد و نقش آن کمک به تسهیل خدمت‌رسانی و تقویت ظرفیت‌های مردمی است.