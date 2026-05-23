به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، گفت: ملت ایران و پاکستان دارای فرهنگی غنی و روابط دوستی تاریخی و عمیق هستند و روابط دولتهای دو کشور برادر و همسایه در ادوار و در بخشهای مختلف همواره بر مبنای همکاری نزدیک و راهبردی استوار بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی از نقشآفرینی دیپلماتیک پاکستان در روند مذاکرات برای توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا قدردانی کرد و افزود: ظرفیتهای فراونی برای توسعه همکاری میان دو کشور در بخش تجارت و تبادلات کالاهای اساسی محصولات کشاورزی و دامداری وجود دارد.
نوریقزلجه به اهمیت و ظرفیت کشاورزی و دامداری پاکستان در منطقه اشاره کرد و گفت: زمینه گسترش همکاری میان تهران و اسلامآباد برای تامین، تضمین و تقویت امنیت غذایی دو کشور و منطقه وجود دارد که چارچوب توافقات همکاری صورت گرفته و به سرعت در حال توسعه است و به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
گسترش همکاریهای کشاورزی ایران و پاکستان
سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار به روابط و مناسبات همکاری و رو به گسترش دو کشور اشاره کرد و گفت: فرصتها و ظرفیتهای ویژهای در بخش کشاورزی و دامداری دو کشور وجود دارد که در گفتگوهای مشترک جزئیات و راههای توسعه آن بررسی خواهد شد.
وزیر کشور پاکستان به لزوم برقراری صلح در منطقه خلیجفارس اشاره کرد و افزود: صلح و برقراری امنیت لازمه توسعه تجارت و امنیت غذایی در منطقه است.
نقوی به سوابق همکاری ایران و پاکستان در بخش کشاورزی و دامداری اشاره و اظهار کرد: با پایان جنگ در منطقه، همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترش مییابد و ایران و پاکستان و همچنین منطقه رشد اقتصادی خوبی را تجربه خواهند کرد.
طرفین در این دیدار بر لزوم سرعت بخشی و عملیاتی شدن توافقات انجام شده در بخش کشاورزی و تسهیل حمل و نقل کالاهای اساسی در سفر سال گذشته مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران پاکستان تأکید کردند.
