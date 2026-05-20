  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

شیر خام گران شد

بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان اعلام شد.

به گزارش مهر از انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شده است.

همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم انجام شود.

در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولیدکننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی‌های کنونی مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین مقرر شد انجمن نسبت به تهیه این دستورالعمل و ارائه آن به وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

    • احمد IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      سلام از دامدار کیلوی ۳۵ ت می‌گیرند چرا دولت قیمت داده اجرا نمیشه بعد چرا شماره تلفن نمیده شکایت خودمان را اعلام کنیم

