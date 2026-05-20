شیر خام گران شد

به گزارش مهر از انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شده است.

همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم انجام شود.

در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولیدکننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی‌های کنونی مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین مقرر شد انجمن نسبت به تهیه این دستورالعمل و ارائه آن به وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.