به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: تمامی مدارس استان مرکزی باید تا پایان تابستان به پنل خورشیدی مجهز شوند.

وی افزود: عملکرد حوزه‌های مربوطه در جلب مشارکت خیرین و انجمن‌های اولیا و مربیان برای تأمین پنل‌های خورشیدی مدارس رضایت‌بخش نبوده و نیازمند پیگیری جدی‌تر است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با اخذ موافقت وزارتخانه مربوطه، تأمین رایگان پنل‌های خورشیدی برای مدارس استان نهایی شده و انتظار می‌رود اجرای طرح بزودی آغاز و نخستین پنل‌ها تا هفته آینده نصب شود.

وی ادامه داد: امسال هیچ‌گونه قطعی برق در بخش‌های کشاورزی و خانگی استان مرکزی پیش‌بینی نمی‌شود و تأمین پایدار انرژی در این بخش‌ها تضمین خواهد شد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: با توجه به الزام صنایع پرمصرف به خرید انرژی از بورس، مدیریت تأمین برق با دقت در حال انجام است.

وی افزود: با حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی، تلاش می‌شود از قطعی برق صنایع خرد و واحدهای زیر یک مگاوات جلوگیری شود تا فعالیت‌های اقتصادی این استان دچار اختلال نشود.

استاندار مرکزی بیان کرد: نیاز اصلی بسیاری از صنایع استان به‌جای نیروی مدیریتی، جذب اپراتور و نیروی کار فنی است و نظام آموزشی و مهارتی باید متناسب با واقعیت‌های بازار کار بازطراحی شود.

وی گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت، علاوه بر ارتقای مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری، نیاز شهرستان‌های صنعتی استان مرکزی را به نیروی کار متخصص تأمین می کند.

زندیه وکیلی ادامه داد: واحدهای صنعتی بزرگ استان با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی می‌توانند در قالب مشارکت در طرح هنرستان‌های جوار صنعت، بخشی از نیاز خود به نیروی کار فنی را تأمین کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: ارزیابی عملکردها باید مبتنی بر شاخص‌های کمی باشد و دستاوردهای آموزشی نیز با اطلاع‌رسانی دقیق و رسانه‌ای، به‌منظور تقویت روحیه فرهنگیان و جامعه به‌درستی منعکس شود.

وی افزود: با وجود کسب رتبه برتر، باید برای ارتقای مستمر شاخص‌های آموزش و پرورش استان مرکزی تلاش کرد و به وضع موجود اکتفا نشود.

زندیه وکیلی گفت: لازم است دستاوردهای حوزه آموزش و پرورش با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و مقایسه‌ای به‌درستی منعکس شود تا ضمن ارتقای جایگاه استان مرکزی در شاخص‌های ملی، روحیه فرهنگیان تقویت و تلاش‌های آنان به‌طور شایسته دیده شود.