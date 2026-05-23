جلسه مجلس با حضور وزیر بهداشت برای بررسی مشکلات درمان و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی ، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه صحن علنی برای بررسی مسائل حوزه درمان و دارو خبر داد.



گودرزی با اعلام اینکه این جلسه فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود، تصریح کرد: نشست صحن به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.



سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: گرانی‌های اخیر در حوزه دارو و مشکلات درمانی مردم، محور اصلی این نشست خواهد بود و نمایندگان مجلس به همراه وزیر بهداشت به بررسی راهکارهای رفع این چالش‌ها می‌پردازند.