سلیمانی: پروژه تقاطع غیرهمسطح دانشگاه زنجان پیشرفت ۶۵ درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سلیمانی با اشاره به پروژه عملیات تقاطع غیرهمسطح دوربرگردان دانشگاه زنجان، اظهار کرد: به‌ منظور حذف نقطه حادثه خیز تقاطع دانشگاه زنجان و تردد ایمن و سهولت عبور وسایل نقلیه از سمت زنجان به دانشگاه زنجان، دوربرگردان به‌صورت تقاطع غیرهمسطح(روگذر) در کیلومتر پنج بزرگراه زنجان به میانه مصوب و عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد که هم اکنون با هزینه ۷۵۰میلیارد ریال به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است.

وی تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح(روگذر) دوربرگردان دانشگاه زنجان با برنامه‌ریزی انجام گرفته تا پایان شهریور ماه سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، به اهداف اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: حذف نقطه حادثه‌خیز تقاطع دانشگاه، بهبود وضعیت دسترسی، تامین ایمنی محور عبوری از اهداف مهم اجرای این طرح است.

سلیمانی، به مشخصات عمرانی این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه که براساس مطالعات زمین شناسی از نظر جنس خاک و سطح آبهای زیر زمینی با مشکلات زیادی مواجه بود، با طراحی مهندسین مشاور زبده و اجرایی ۲۲ عدد شمع در محل پایه‌های آن هم اکنون در مرحله اجرای عملیات بتن‌ریزی رمپ شمالی، روسازی و آسفالت است.

وی تاکید کرد: در طرح این تقاطع، پل به طول ۲۴ متر بر روی ۵ پایه و رمپ‌هایی به طول ۱۰۴۰متر همچنین به‌سازی بزرگراه موجود و رفیوژ وسط به طول بیش از یک کیلومتر پیش‌بینی شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، مشکلات اعتباری را از عمده دلایل تاخیر در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته و قول مساعد مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای تامین اعتبار پروژه، این پروژه تا پایان شهریور تکمیل و تقدیم مردم خواهد شد.