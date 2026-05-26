برقداری دو پروژه انتقال و فوق توزیع برق در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی‌نژاد، پیش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه توسعه فیدر ترانسفورماتور در کلیدخانه پست پرشیا و احداث خط ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی آن که در نیمه دوم آذر ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بهره‌برداری و برقداری رسید.

وی افزود: این پروژه شامل نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت، تغییر یک فیدر خط ۲۳۰ کیلوولت موجود به فیدر ترانسفورماتور ۲۳۰ کیلوولت و اجرای خط تک‌مداره ۱۳۲ کیلوولت به طول ۵۵۰ متر است.

مجری طرح پست شرکت برق منطقه‌ای کرمان، همچنین از برقداری پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت عمران ارگ در فروردین‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: این پست با نظارت برق منطقه‌ای کرمان جایگزین پست سیار خودروسازی شده و شامل یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت، یک فیدر ترانسفورماتور و دو فیدر خط ناقص است.