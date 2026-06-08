به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر دوشنبه در جلسه بررسی ساخت زمینهای ورزشی بخش مرکزی سنندج اظهار کرد: مجموعه بخشداری، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها با وجود کمبود منابع مالی، تلاش میکنند پروژههای عمرانی و خدماتی را به پیش ببرند.
وی با اشاره به رشد جمعیتی برخی روستاهای حاشیه شهر سنندج افزود: روستاهایی همچون آساوله، قار و دوشان طی سالهای اخیر روند توسعه و افزایش جمعیت را تجربه کردهاند، اما در گذشته برای تأمین کاربریهای عمومی، آموزشی، ورزشی و فضای سبز در این مناطق برنامهریزی مناسبی صورت نگرفته و اکنون با کمبود این زیرساختها مواجه هستند.
فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه وظایف دهیاران و شوراهای روستایی تنها به اجرای پروژههای عمرانی نظیر آسفالت و سنگفرش محدود نمیشود، گفت: بخشی از اعتبارات روستاها باید به توسعه فضاهای ورزشی، ایجاد فضای سبز و ارتقای امکانات عمومی اختصاص یابد.
سجادی توسعه سرانه ورزشی در روستاها را از اولویتهای مدیریت شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: گسترش فضاهای ورزشی نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی همچنین به همکاری دستگاههای اجرایی برای اجرای این طرحها اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی همکاری مناسبی برای تأمین زمین مورد نیاز پروژههای ورزشی داشتهاند و دهیاریها نیز میتوانند در آمادهسازی زمین و اجرای زیرساختهای اولیه مشارکت کنند.
فرماندار سنندج تصریح کرد: روستاهایی که از منابع مالی لازم برخوردار هستند، باید عملیات زیرسازی و جدولگذاری پروژههای ورزشی را آغاز کنند تا روند اجرای طرحها تسریع شود.
در این نشست، روند احداث زمینهای ورزشی و اجرای پروژههای چمن مصنوعی در ۱۲ روستای بخش مرکزی سنندج از جمله دوشان، آساوله، قار، نران و تعدادی دیگر از روستاهای این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما