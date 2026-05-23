به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح خانههای ورزش روستایی در روستاهای گلین و درویشان عصر شنبه با حضور علیاکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، غریب سجادی فرماندار سنندج، مدیران کل دستگاههای اجرایی و جمعی از اهالی این روستاها در بخش سیروان برگزار شد.
این پروژههای ورزشی با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی، با استفاده از فضاهای آموزشی بلااستفاده و با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان، بخشداری سیروان و همچنین مشارکت شوراها و دهیاریهای روستاهای گلین و درویشان بازسازی، تجهیز و آماده بهرهبرداری شدهاند.
بر اساس این گزارش، خانههای ورزش ایجادشده به صورت چهار فصل و در طول سال در اختیار جوانان و ورزشدوستان منطقه قرار خواهند داشت تا زمینه ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش ورزش همگانی در این مناطق فراهم شود.
همچنین اعلام شد در صورت تأمین و اختصاص مکانهای مناسب در سایر روستاهای شهرستان سنندج، اجرای طرح تجهیز خانههای ورزش روستایی در آن مناطق نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
