  1. استانها
  2. کردستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

خانه‌های ورزش روستایی گلین و درویشان در سنندج به بهره‌برداری رسید

خانه‌های ورزش روستایی گلین و درویشان در سنندج به بهره‌برداری رسید

سنندج- خانه‌های ورزش روستایی در روستاهای گلین و درویشان از توابع بخش سیروان شهرستان سنندج افتتاح و در اختیار جوانان منطقه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح خانه‌های ورزش روستایی در روستاهای گلین و درویشان عصر شنبه با حضور علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، غریب سجادی فرماندار سنندج، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اهالی این روستاها در بخش سیروان برگزار شد.

این پروژه‌های ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی، با استفاده از فضاهای آموزشی بلااستفاده و با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، بخشداری سیروان و همچنین مشارکت شوراها و دهیاری‌های روستاهای گلین و درویشان بازسازی، تجهیز و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

بر اساس این گزارش، خانه‌های ورزش ایجادشده به صورت چهار فصل و در طول سال در اختیار جوانان و ورزش‌دوستان منطقه قرار خواهند داشت تا زمینه ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش ورزش همگانی در این مناطق فراهم شود.

همچنین اعلام شد در صورت تأمین و اختصاص مکان‌های مناسب در سایر روستاهای شهرستان سنندج، اجرای طرح تجهیز خانه‌های ورزش روستایی در آن مناطق نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6838827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها