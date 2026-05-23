رهبر انصارالله یمن: رسانه مهمترین عرصه درگیری بین اسلام و صهیونیسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن گفت: وقتی ملتهای ما برای نیازهای اولیه غذایی خود به دشمنانشان وابسته میشوند، به ابزاری برای فشار در دست آن دشمنان تبدیل میشوند. دشمنان از فشار اقتصادی و تحریم به عنوان سلاح اصلی برای هدف قرار دادن امت اسلامی و دیگران استفاده میکنند.
وی افزود: یهودیان صهیونیست، آمریکا و اسرائیل اهمیت سلاح تحریم را درک میکنند و از آن در میدان رویارویی و درگیری علیه امت ما به طور فعالتری استفاده میکنند.
رهبر انصارالله یمن گفت: دشمنان از فشار اقتصادی و تحریم علیه ایران، عراق، لیبی، سوریه، یمن، کوبا و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان استفاده کردهاند و همچنان میکنند. دشمنان ما از سلاح تحریم علیه امت اسلامی بهره برداری میکنند، در حالی که امت اسلامی از آن برای مقابله با آنها استفاده نمیکند، هرچند سلاح مؤثری باشد.
وی افزود: خیلی عجیب است که حکومت های نابخرد و ستمگر در جهان اسلام به تحریم اقتصادی به نفع آمریکا پایبندند. بیشتر رژیمهای عربی بیشترین تعهد را به تحریم دارند و مطابق با منافع آمریکا و علیه کشورهای اسلامی عمل میکنند.
او تصریح کرد: اگر رژیمهای عربی و اسلامی به همان اندازه که به تصمیمات آمریکا پایبند هستند، به قرآن نیز پایبند بودند، وضعیت امت اسلامی بسیار متفاوت از آنچه اکنون هست، میبود.
وی بیان کرد: اتکای بیش از حد به واردات به عنوان یک سیاست اقتصادی به قیمت تضعیف تولید داخلی وجود دارد. واقعاً شگفتانگیز است که تاجران همه چیز را وارد میکنند و هزینه این واردات به دلار پرداخت میشود.
او گفت: وقتی روحیه عملی و تولیدی از جامعه ای رخت بربندد، وضعیت خطرناکی پیش می آید که نتیجه آن بیکاری، سهل انگاری و از دست دادن مهارت های عملی است. نهضت اقتصادی، نهضتی است که در آن ملتها در چارچوبی از کنش عملی و تولیدی حرکت میکنند.
وی تصریح کرد: منابع ملی و حاکمیتی نفت و گاز ما تحت کنترل دشمنان ماست که مردم ما را از آنها محروم میکنند. محاصره اقتصادی علیه کشور ما بسیار شدید و بیش از هر کشور عربی یا اسلامی دیگری است.
او گفت: اقلامی که واردات آنها به کشور ما ممنوع است، اقلامی هستند که تأثیر مثبتی بر ملت ما دارند، در حالی که اقلام بیارزش و در خدمت دشمنان مجاز هستند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: طرف سعودی از چیزهای پیش پا افتادهای که تاجران میتوانند در این کشور تولید کنند، سود هنگفتی میبرد. پول زیادی به جیب سعودیها میرود و آنچه از درآمدهای هنگفت نفتی در شبه جزیره عربستان نصیبشان میشود، برایشان کافی نیست.
وی گفت: راه حل وضعیت اقتصادی، پیش از هر چیز، در گرویدن به خدا و انجام مسئولیتهایمان در حوزه اقتصادی از طریق اقدامات صحیح و جدی نهفته است. اگر بخشی از وجوهی که به خارج از کشور میرود به سمت تولید داخلی هدایت شود، واقعیت قطعاً کاملاً تغییر خواهد کرد و به نفع خود بازرگانان خواهد بود.
او ادامه داد: بخشی از راهکارهای اساسی برای وضعیت معیشتی و اقتصادی، حرکت به سمت خودکفایی است. تحریم کالاهای دشمن به نفع توسعه اقتصادی کشورمان است و به بسیج نیروی کار، مواد اولیه و منابع اقتصادی در داخل کشور کمک میکند.
وی گفت: بیشتر پول اعراب و بیشتر ثروت جهان اسلام به جیب دشمنان می رود.وقتی ترامپ کافر، عربستان سعودی را گاو شیرده نامید، به نحوه نگاه دشمنان این امت به آن اشاره داشت. دشمنان می خواهند که امت اسلامی گاو شیرده باشد تا آن را بدوشند و نابودش کنند.
رهبر انصارالله تحریم کالاهای دشمن را «مسئولیتی بزرگ بر عهده تمام امت» دانست و تأکید کرد: «این سلاح با اجرای عملی و خرید کالاهای جایگزین، هیچ ضرری متوجه مردم نمیکند و در اختیار همگان است.
وی از رسانهها خواست بر سطح تأثیرگذاری تحریم تمرکز کنند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بزرگترین مصرفکنندگان کالاهای شرکتهای چندملیتی صهیونیستی هستند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، حتی کالاهایی که مستقیماً توسط دشمن صهیونیستی اسرائیلی تولید میشوند، اکنون تبلیغ میشوند.
او گفت: آزادی مطبوعات به معنای آزادی دروغ، تهمت و فریب و به معنای آزادی تحریف و جعل حقایق و خدمت به باطل نیست. آزادی مطبوعات نبه معنای انتشار اطلاعات نادرست نیست.
وی افزود: آزادی مطبوعات به معنای تهمت و تحریک به خدمت به باطل و کار در جهت خدمت به دشمنان نیست. اصطلاح «آزادی بیان» یک اصطلاح فریبنده است که غرب از آن سوءاستفاده کرده است. غرب آزادی مطبوعات یا آزادی بیان را در مورد انتقاد از جنایات یهودیان نمیپذیرد؛ این چیزی است که آنها اجازه نمیدهند. آزادی بیان و آزادی مطبوعات در غرب زمانی پایان مییابد که موضوع، انتقاد از جنایات یهودیان و همبستگی با مردم فلسطین و ملتهای کشورمان باشد.
او گفت: عرصه رسانه یکی از خطرناکترین و مهمترین عرصهها در درگیری بین ما مسلمانان و یهودیان است. یهودیان به شدت بر حوزه رسانه تمرکز دارند و رسانههای زیادی در اختیار دارند. رسانههایی وجود دارند که ادعا میکنند نماینده دولتها یا نهادهای عربی هستند، اما در واقعیت، بدون شک آنها به عنوان رسانههایی در خدمت منافع یهودیان فعالیت میکنند.
وی افزود: تنها تفاوت بین رسانههای وابسته به دولتهای عربی و رسانههای مستقیم یهودی، زبان است. رسانههایی که خود را متعلق به این امت معرفی میکنند، در واقع بلندگوی صهیونیسم هستند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: خائنین خود را یمنی معرفی میکنند در حالی که علیه مردم یمن هستند و همان اصطلاحات نتانیاهوی جنایتکار، کافر و یهودی صهیونیست را تکرار میکنند. اصطلاحاتی که نتانیاهوی جنایتکار به کار میبرد، توسط رسانههای عربی تکرار میشود، چه توسط خائنین در داخل کشور خودمان و چه در سطح منطقهای.
وی افزود: برخی از رسانههای سعودی و در کشورهای عربی خلیج فارس ظاهراً وابسته به آن کشورها تلقی میشوند، اما از همان اصطلاحات نتانیاهو و پیش از او، شارون استفاده میکنند.
رهبر انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنان خود به نقد وضعیت فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از مردم در شبکههای اجتماعی بدون هیچ ضابطه اخلاقی، دینی و بدون توجه به خدمت به قضایای امت حرکت میکنند. نباید چیزی بگوییم که به سود دشمنان و به ضرر امت باشد؛ باید کلمه حق را در برابر طاغوتهای مستکبر بگوییم.
وی ، در بخش پایانی سخنان خود به تبیین ابعاد جنگ نرم دشمنان علیه امت اسلامی پرداخت و هشدار داد: بخش بزرگی از جنگ نرم از طریق رسانهها صورت میگیرد تا بر افکار، افکار عمومی، وفاداریها و دشمنیها تأثیر بگذارد یا در جهت تلاش برای سستکردن مبانی اخلاقی و فساد اخلاقی حرکت کند.
او با اشاره به همکاری برخی دولتها و نهادها با دشمن صهیونیستی در این زمینه افزود: دولتها و نهادهای بسیاری با یهود در زمینه فساد اخلاقی همکاری میکنند، زیرا دشمنان پیش از تجهیزات نظامی بر این شیوه تکیه دارند.
رهبر انصارالله تأکید کرد که فساد اخلاقی و جنگ نرم، سلاح اصلی دشمنان برای تضعیف جوامع اسلامی و منحرف کردن مسیر مبارزه با اشغالگری و استکبار است.
