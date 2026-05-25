انصارالله: حزب الله بزرگ ترین پیروزی مقابل صهیونیست ها را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالگرد آزادسازی جنوب لبنان در بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی مجدد با مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرد: مقاومت اسلامی لبنان، بزرگ‌ترین پیروزی‌ها را در مقابله با تجاوز صهیونیستی رقم زده است.

این گروه افزود که این مناسبت، یادآور درس‌های مهم تاریخ معاصر و نقش تعیین‌کننده مقاومت اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی است.

جنبش انصارالله در ادامه این بیانیه‌ اعلام کرد: سالگرد آزادسازی جنوب لبنان ایجاب می‌کند که درس‌های تاریخ نزدیک را به یاد آورد و این که چگونه اگر مقاومت اسلامی و جان فشانی های آن نبود، لبنان به میدانی تبدیل می شد که دشمن در آن آزادانه دست به تجاوز می زد.

این جنبش همچنین با تمجید از نقش شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل اسبق حزب الله لبنان اعلام کرد: شهید سید نصرالله، مقاومت را در سخت‌ترین شرایط رهبری و آن را تا عصر پیروزی‌ ها هدایت کرد و همچنان یک مکتب الهام‌بخش در رهبری، جهاد، ایمان و ثابت قدمی است.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان افزود: مقاومت اسلامی در لبنان ثابت کرد که گزینه جهاد، تنها راه تضمینی برای آزادی سرزمین، صیانت از حاکمیت و کرامت است.