به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی طی ابلاغیه‌ای اظهار داشت: پیرو دغدغه‌های خانواده‌های محترم و دانش‌آموزان عزیز، امتحانات نوبت دوم دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: باتوجه‌به شرایط کنونی و تأکید بر امنیت کامل حاکم بر استان، به آموزش‌وپرورش استان ابلاغ شده است که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین آموزشی که امکان نظارت دقیق و ارتقا کیفیت سنجش را فراهم می‌کند، نسبت به برگزاری شایسته تمامی آزمون‌های پایه‌های آموزشی هفتم، هشتم، نهم و دهم به‌صورت غیرحضوری اقدام نمایند.

استاندار و رئیس شورای آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: امنیت کامل در سراسر استان حاکم است و این تصمیم برای رفع دغدغه‌های احتمالی برخی خانواده‌ها اتخاذ شده است.

شاهرخی، تصریح کرد: این ابلاغ باهدف تکریم دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی مغتنم برای آمادگی هرچه بیشتر آنها در مسیر ارتقا علمی و تحصیلی، اعلام گردید و شایسته است خانواده‌های محترم و دانش‌آموزان عزیز، با بهره‌گیری از این فرصت، مسئولیت‌پذیری خود را در مسیر اعتلای امر آموزش به اثبات رسانند.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت استان کلیه اقدامات لازم جهت تأمین زیرساخت‌های لازم و برگزاری باکیفیت امتحانات را ابلاغ نموده است تا دغدغه‌ای در این زمینه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، وجود نداشته باشد.