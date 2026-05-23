به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌اله زحمتکش با بیان این‌که روند تولید مرغ پیچیده و زمان‌بر است، اظهار کرد: تولید جوجه یک‌روزه در واحدهای مرغ مادر نزدیک به هفت ماه زمان می‌برد و پس از آن نیز، دوره‌های خواب یا پرورش و رسیدن به مرحله کشتار مستلزم فعالیت‌ها و صرف زمان‌های مشخصی است که کوچکترین خلل در هر یک از این مراحل می‌تواند کل چرخه را دچار مشکل کند.

وی نوسانات بازار مرغ در دو هفته اخیر را مرتبط با عملکرد دو هفته اول فروردین دانست و افزود: بعد از جوجه‌ریزی دو هفته اول فروردین تا هفته دیگر تولید و عرضه مرغ به شکل پایداری انجام می‌شود.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، برنامه‌ریزی ما برای تامین روزی ۹ هزار تن مرغ در ایام پرمصرف بود. اما الگوی تقاضای مشتریان به شدت بر زنجیره تامین تأثیر می‌گذارد و در شرایط کنونی کمتر کسی می‌تواند عدد دقیقی را اعلام کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پیش‌بینی ما برای مصرف روزانه حدود ۷ هزار تن است. در اردیبهشت ماه، این رقم را در دسترس داریم، اما دوره پرورش مرغ ۵۰ روز و دوره پرورش تخم‌مرغ ۲۱ روز است؛ بنابراین به‌دست آوردن تولید روزانه حدود ۷۰ روز زمان می‌برد.

زحمتکش به تاثیر نرخ ارز اشاره کرد و توضیح داد: با آزادسازی نرخ ارز در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، الگوی تقاضای مشتریان تغییر کرد. قبل از آن در آذرماه، ۱۷۰ میلیون جوجه‌ریزی داشتیم و با این سطح جوجه‌ریزی ماهانه بیش از ۳۰۰ هزار تن تولید انجام می‌شد؛ اما امروز مصرف کاهش یافته، این کاهش نه به‌دلیل قیمت مرغ، بلکه به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از تولید به مصرف‌کننده است.

وی افزود: قیمت مرغ در کشتارگاه در آذرماه ۱۸۰ هزار تومان بود و قیمت مصوب ۱۳۴ هزار تومان؛ با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی. پس از تغییر نرخ ارز به ۱۱۲ هزار تومان، هزینه نهاده‌ها ۴۰۰ درصد افزایش یافت و قیمت گوشت مرغ نیز خارج از این دو هفته، صد درصد رشد کرد.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: با انتقال یارانه ارزی از تولید به مصرف، ما بهره‌وری بسیار بالاتری نسبت به قبل داریم. ۴۰۰ درصد هزینه رشد کرد، ولی قیمت مرغ صد درصد افزایش یافت و انتظار می‌رفت مصرف نیز افزایش یابد. کاهش تقاضا نشان می‌دهد که یارانه ارزی منتقل شده به مصرف‌کننده به هدف نرسیده و ممکن است مصرف‌کنندگان این پول را برای کالاهای دیگر خرج کنند.

وی در خصوص کاهش میزان جوجه‌ریزی در اواخر اسفند سال گذشته گفت: خروج ارز ارزان‌قیمت از دست وزارت جهاد کشاورزی که تا دی ماه به‌صورت امانت به تولیدکنندگان داده می‌شد، به‌صورت ناگهانی به مصرف‌کننده منتقل شد. این اقدام باعث شد که تا حدودی برنامهٔ تولید (جوجه‌ریزی) در آن مدت از کنترل وزارتخانه خارج شود.

زحمتکش به پیچیدگی مدیریت زنجیرهٔ تأمین مرغ اشاره کرد و افزود: زنجیرهٔ مرغ شامل ۲۷۰ کشتارگاه، ۲۰ هزار واحد مرغدار گوشتی و حدود ۷۰۰ واحد مادر است. تغییر یک عامل (ارز) در چنین زنجیرهٔ چند لایه‌ای با تعارض منافع حلقه‌ها، فاصله زمانی غیرقابل تغییر، دسترسی به محصول و تولیدات با ماندگاری یکروزه بسیار اثرگذار؛ برهم زننده نظم روند تولید است، ولیکن امروز مدیریت زنجیره تامین گوشت مرغ و بازگشت سریع به تولید مطلوب با وجود اتفاقات رخ داده، برای وزارت جهاد کشاورزی قابل افتخار است.

وی اظهار کرد: با تغییر نرخ ارز، آنچه که باید در وزارتخانه اتفاق می‌افتاده به بهترین نحو پیش رفته و مشکل ایجاد شده مربوط به الگوی تقاضای مشتریان است، با جراحی ارزی در قسمتی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است بهره‌وری افزایش یافته و حتی یک سود منصفانه‌ای برای تولیدکننده ایجاد شده است.

به گفته سرپرست معاونت امور تولیدات دامی، با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت، آن مواردی که از بیرون به وزارتخانه تحمیل شده، امروز اصلاح شده و مابه‌التفاوت یارانه هم کامل به مصرف‌کننده منتقل شده است، پس انتظار ما این است که مصرف افزایش یابد و به تبع آن تولید انجام شود. اینکه این امر اتفاق نمی‌افتد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. با افزایش تعداد اقلام کالابرگ، به جای افزایش مصرف پروتئین خانوار، خریدهای دیگری اتفاق می‌افتد که در این خصوص باید تصمیم‌گیری‌هایی صورت گیرد.