به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: ایران به دنبال منبع قدرت جدیدی در اعماق تنگه هرمز است.
این شبکه تلویزیونی در این خصوص اعلام کرد: ایران که از موفقیت در محاصره تنگه هرمز در زمان جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) جسورتر شده است، به یکی از شریان های پنهان اقتصاد جهانی روی آورده است: کابلهای زیردریایی زیر آبراه که ترافیک عظیم اینترنتی و مالی را بین اروپا، آسیا و خلیج فارس منتقل میکنند. جمهوری اسلامی میخواهد از بزرگ ترین شرکتهای فناوری جهان برای استفاده از کابلهای اینترنتی زیردریایی که در زیر تنگه هرمز قرار دارند، عوارض دریافت کند. کابلهای زیردریایی ستون فقرات اتصال جهانی را تشکیل میدهند و بخش عمدهای از ترافیک اینترنت و دادههای جهان را منتقل میکنند. هدف قرار دادن آنها بسیار فراتر از سرعت اینترنت تأثیر میگذارد و همه چیز را از سیستم های بانکی، ارتباطات نظامی و زیرساختهای ابری هوش مصنوعی گرفته تا کار از راه دور، بازیهای آنلاین و سرویسهای پخش آنلاین تهدید میکند.
سی ان ان سپس اضافه کرد: در میان این مسیرها، ۲ نام بیش از بقیه جلب توجه میکند: «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» یا GBI؛ دو کابلی که طبق گزارش، از آب های سرزمینی ایران عبور میکنند و نقش مهمی در اتصال منطقه به جهان دارند. فالکون بخشی از ستون فقرات ارتباطات دیجیتال خاورمیانه (غرب آسیا) را شکل میدهد؛ شبکهای که هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و مسیرهای متصل به اروپا را به یکدیگر پیوند میدهد. گلف بریج هم به عنوان نخستین سامانه خصوصی کابل زیردریایی در منطقه خلیج فارس با هدف اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به یکدیگر و سپس پیوند دادن آنها به اروپا، آسیا و آفریقا طراحی شده است.
