به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در رویداد فرهنگی ایران جان در منطقه آزاد انزلی، با بیان اینکه قبل از فروپاشی شوروی سابق حتی یک کشتی با پرچم ایران در دریای خزر نداشتیم، اظهار کرد: امروز این تعداد به بیش از ۱۰۰ فروند رسیده که ظرفیت جابه‌جایی بار قابل توجهی دارند.

استاندار گیلان با تمجید از بندر ساخته‌شده در منطقه آزاد انزلی، گفت: هیچ بندری مثل بندر کاسپین عمق مناسب ندارد چون طراحیش از ابتدا در دریا بوده و قابلیت پهلوگیری کشتی‌های با تناژ بالا را دارد.

وی با اشاره به میزبانی گیلان از نشست پنج استاندار و سه وزیر، افزود: ما هر کالایی از هر نقطه جهان وارد بنادر شمال شود، با کمترین تشریفات پذیرایی می‌کنیم؛ نه ثبت سفارش می‌خواهیم و نه می‌پرسیم پولش از کجا آمده است.

تولید یک میلیون تنی مرغ در سه استان شمالی

حق‌شناس با بیان اینکه استان‌های گیلان، مازندران و گلستان سالانه یک میلیون تن مرغ تولید می‌کنند، گفت: امروز نهاده‌های دامی از مسیر دور و پرخرج بندرعباس تأمین می‌شود در حالی که می‌توان از طریق دریای خزر با هزینه کمتر وارد کرد.

وی خطاب به مردم شمال کشور تصریح کرد: ما شمالی‌ها تا امروز پشت به دریا بودیم، وقت آن رسیده که رو به دریا بایستیم و رزق خود را فقط در صیادی و شنا خلاصه نکنیم، بلکه از تجارت دریایی نیز بهره ببریم.

استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت فیزیکی راه‌آهن رشت به آستارا، اظهار کرد: ۱۶۲ کیلومتر از این مسیر آزادسازی شده و ۳۵ کیلومتر زیرساخت آن در حال ساخت است. امیدواریم در همین دولت، ریل به آستارا متصل شود.

وی افزود: هم اکنون واگن از آذربایجان وارد خاک آستارا شده و در حال تخلیه بار است. با تکمیل این مسیر، کریدور شمال به جنوب تکمیل می‌شود.

ساخت ۲۰ هتل جدید در گیلان

حق‌شناس با بیان اینکه قبل از انقلاب فقط یک هتل پنج ستاره در گیلان داشتیم، گفت: امروز هفت هتل پنج ستاره و ۱۳ هتل چهار ستاره در استان در حال ساخت است.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی گردشگری بوم‌گردی و روستایی، تصریح کرد: متأسفانه از سه هزار روستای گیلان، ۳۰۰ تا ۴۰۰ روستا خالی از سکنه شده است. با پرداخت تسهیلات کم‌بهره، به دنبال احیای این روستاها با ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستیم.

استاندار گیلان در پایان از مردم استان دعوت کرد: حتماً سری به منطقه آزاد و نمایشگاه صنایع دستی روستایی بزنید و از این میراث فرهنگی لذت ببرید.