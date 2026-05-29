  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

محمدی:تا پایان سال جاری ۷۰کیلومتر از آزادراه تبریز-زنجان بهسازی می‌شود

محمدی:تا پایان سال جاری ۷۰کیلومتر از آزادراه تبریز-زنجان بهسازی می‌شود

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۰ کیلومتر از آزادراه تبریز-زنجان بهسازی شده بود، گفت: تا پایان سال جاری نیز ۷۰ کیلومتر بهسازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح جمعه از آزادراه تبریز ـ زنجان بازدید و بر روند بهسازی آن نظارت کرد.

محمدی در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: اتوبان تبریز زنجان از سه قطعه تبریز-بستان آباد، بستان آباد-هشترود و هشترود-زنجان تشکیل شده و در مجموع ٢٩٠ کیلومتر است که دو سوم آن در حوزه استحفاظی استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر، در هر سه قطعه، عوامل راهداری به همراه شرکت‌های طرف پیمان با جدیت در حال بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: بازسازی آزادراه از سال ١۴٠۴ آغاز شده و طی سال گذشته بهسازی ۵٠ کیلومتر مسیر رفت و ۵٠ کیلومتر مسیر برگشت اجرا شده است.

وی اظهار کرد: با افزایش اعتبار از ١٠٠٠ میلیارد تومان به ٢۵٠٠ میلیارد تومان، مقرر شده ۷۰ کیلومتر مسیر رفت و ۷۰ کیلومتر مسیر برگشت آن تا پایان سال ١۴٠۵ انجام شود.

کد مطلب 6843679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها