به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح جمعه از آزادراه تبریز ـ زنجان بازدید و بر روند بهسازی آن نظارت کرد.

محمدی در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: اتوبان تبریز زنجان از سه قطعه تبریز-بستان آباد، بستان آباد-هشترود و هشترود-زنجان تشکیل شده و در مجموع ٢٩٠ کیلومتر است که دو سوم آن در حوزه استحفاظی استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر، در هر سه قطعه، عوامل راهداری به همراه شرکت‌های طرف پیمان با جدیت در حال بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: بازسازی آزادراه از سال ١۴٠۴ آغاز شده و طی سال گذشته بهسازی ۵٠ کیلومتر مسیر رفت و ۵٠ کیلومتر مسیر برگشت اجرا شده است.

وی اظهار کرد: با افزایش اعتبار از ١٠٠٠ میلیارد تومان به ٢۵٠٠ میلیارد تومان، مقرر شده ۷۰ کیلومتر مسیر رفت و ۷۰ کیلومتر مسیر برگشت آن تا پایان سال ١۴٠۵ انجام شود.