برگزاری مراسم شهادت امام باقر(ع) در بیوت مراجع تقلید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت سالروز شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فردا یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در بیوت مراجع عظام تقلید حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی، وحیدخراسانی، جوادی آملی، سبحانی و شبیری زنجانی در قم برگزار می شود.



این مراسم در دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی برگزار خواهد شد.