از کربلا تا خرمشهر؛ روایت فداکاری های لشکر ۱۰ سید الشهدا

خبرگزاری مهر/نوشین طهماسبی؛ گزارش ویژه از قلب عملیات بیت‌المقدس؛ جایی که اراده‌ی فولادین رزمندگان، مرزهای غیرممکن را در هم شکسته است. امروز نگاه ما معطوف است به نیروهایی که نامشان، لرزه بر اندام دشمن می‌اندازد:

لشکر ۱۰ سیدالشهدا

رزمندگان این لشکر، با همان روحیه‌ای که از نامِ پرآبروی خود برده‌اند، در خطوط مقدم عملیات، سدّی نفوذناپذیر ساخته‌اند.

گزارش‌های رسیده از میدان، نشان‌دهنده پیشروی‌های برق‌آسا و سنگینِ یگان‌های این لشکر در عبور از موانع دفاعی دشمن است. آن‌ها با ایمان به وعده‌ی حق، از میان میادین مین و زیر آتش سنگین توپخانه، راه را برای رسیدن به قلب خرمشهر باز می‌کنند.

در لشکر ۱۰، هر سرباز، گویی از میان کربلا برآمده است؛ با همان صبری که در برابر سختی‌ها نشان می‌دهند و همان شجاعتی که در نبرد تن‌به‌تن، دشمن را به عقب‌نشینی وا می‌دارد.

این رزمندگان، تنها یک واحد نظامی نیستند؛ آن‌ها پیش‌آهنگانِ آزادی و پیام‌آورانِ پیروزی هستند که با قدم‌های استوار خود، مسیر رسیدن به خرمشهر را هموار می‌کنند. از جبهه‌های پیشروی لشکر ۱۰، خبر از پیروزی‌های پیاپی و اراده‌ای می‌رسد که از هیچ توفانی در برابر آن، باز نخواهد ایستاد...

وقتی سخن از عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر به میان می‌آید، نمی‌توان از نقشِ محوری و ایثارگرایانه‌ی رزمندگان این لشکر چشم‌پوشی کرد. آن‌ها که نامِ خود را با خونِ امام حسین (ع) گره زده بودند، در میانه خاکسترِ جنگ، معنای "بیت‌المقدس" را با خونِ خود بازتعریف کردند.

رزمندگان لشکر ۱۰، در عملیات بیت‌المقدس، تنها در پی فتحِ یک شهر نبودند؛ آن‌ها در پی اثبات این حقیقت بودند که اگر عشق به حق در دل باشد، هیچ سدی، هرچقدر هم بلند، مانعِ پیشرویِ حق نمی‌شود.

در گزارش‌های تاریخ، از عبورِ بی‌باکانه آن‌ها از مناطق پرخطر و ایستادگی در برابر آتشِ دشمن سخن گفته شده است. آن‌ها با الهام از ایثارِ یارانِ کربلا، در عملیات بیت‌المقدس، نقشِ پیشاهنگانِ آزادی را ایفا کردند و با هر قدمی که در خاک خرمشهر برمی‌داشتند، شکوهِ مقاومت را به رخ جهانیان می‌کشیدند.

لشکر ۱۰، نمادِ پیوندِ میانِ "جهاد" و "عبادت" بود؛ رزمندگانی که در عملیات بیت‌المقدس، پیروزی را با صبرِ ایامِ عاشورا و شجاعتِ میدان‌های نبرد، رقم زدند.



شهید علی گروسی اولین موذن مسجد جامع خرمشهر پس از آزادسازی

عملیات بزرگ و غرورآفرین بیت‌المقدس با هدف آزادی خرمشهر در روز دهم اردیبهشت 1361 با حضور رزمندگان آغاز شد و در سوم خرداد با موفقیت به پایان رسید.

در طول عملیات بیت‌المقدس نیروهای زیادی از سپاه، ارتش و جهاد سازندگی با غیرت و جانفشانی‌شان خرمشهر را برای همیشه از دست دشمن بعثی آزاد کردند. اگر همت و فداکاری رزمندگان در این عملیات سخت و جانفرسا نبود،‌ مشخص نبود سرنوشت خرمشهر چگونه‌ رقم می‌خورد.

رزمندگان کرجی جانانه در این منطقه جنگیدند... وقتی رزمندگان کرجی وارد خرمشهر می شوند ساعت تقریبا نزدیک های ظهر است و شهید «حاج علی گروسی» از بچه های ماهدشت که موذن هم بود بر بام مسجد جامع خرمشهر اذان می گوید و این اذان پیروزی و فتح است.



حضور یک هزار و 600 رزمنده البرزی در عملیات بیت المقدس

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز به تشریح نقش مردم این استان در عملیات غرورآفرین آزادسازی خرمشهر که با نام «بیت المقدس» انجام شد، اشاره کرد و افزود: در این عملیات بزرگ رزمندگان البرزی نقشی پررنگ در پیروزی داشتند.

وی با بیان اینکه در این عملیات مهم یک هزار و 600 رزمنده از البرز حضور داشتند، گفت: از این تعداد 174 نفر به فیض شهادت رسیدند.

وی افزود: آمار دقیق جانبازان به دلیل چند مرحله‌ای بودن اعزام‌ها قابل بیان نیست، اما به طور معمول تعداد جانبازان در عملیات‌ها دو برابر شهدای همان عملیات بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز با اشاره به شکل‌گیری ساختار سپاه از نیمه دوم سال ۱۳۶۰ پس از سقوط بنی‌صدر گفت: تیپ‌های کربلا، عاشورا و المهدی در این مقطع شکل گرفتند.

وی یادآور شد: فرمانده تیپ المهدی، حاج علی فضلی بود و گردان‌های مختلفی از استان البرز نیز در این عملیات شرکت داشتند که فرمانده گردان منتظر قائم، شهید مهدی شهرپسند، اولین گردانی بود که وارد شهر خرمشهر شد.

تاثیر مثبت عملیات آزادسازی خرمشهر برای ادامه جنگ

دانش‌کهن با بیان اینکه نقش استان البرز در این عملیات بسیار تاثیرگذار بود، ادامه داد: این پیروزی بزرگ نه‌تنها باری روانی بر دشمن وارد کرد، بلکه تاثیر مهمی بر ادامه جنگ و تقویت روحیه مردم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حالی‌که صدام ادعا می‌کرد ایران هرگز نخواهد توانست خرمشهر را پس بگیرد، مقاومت و اخلاص رزمندگان و امدادهای غیبی، این پیروزی را رقم زد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تصریح کرد: از سوم خرداد ۱۳۶۱ به بعد صدام هیچ‌گاه حتی نامه‌ای به سازمان ملل یا ایران برای آتش‌بس نفرستاد. لذا ادعاها مبنی‌بر تمایل عراق به آتش‌بس در این مقطع، صحت ندارد.

وی ادامه داد: مقاومت و پایداری مردم و رزمندگان ایرانی باعث شد خرمشهر آزاد شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز از نقش رزمندگان و شهدای استان در پیروزی عملیات بیت‌المقدس تجلیل کرد و خاطرنشان کرد: این پیروزی نتیجه اخلاص شهدا و فرماندهان جنگ بود که با وجود کمبود امکانات، با امدادهای الهی و همت مردم و رزمندگان، خرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کردند.



خرمشهر، شهری خرمی که پیروزی را معنا کرد

مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز نیز گفت: خرمشهر، شهر خرمی است که پیروزی را معنا کرد و با زبانی گویا استقامت را فریاد زد و آزاد شد. دوران دفاع مقدس پر بود از فراز و نشیب‌ها، سختی‌ها و آسانی‌ها و اشک‌ها و لبخندها اما در میان همه آن‌ها بازپس‌گیری خرمشهر از چنگال رژیم بعثی نقطه درخشانی را در کارنامه جنگی ایران ماندگار کرد که نماد استقامت و ایثار بود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالفضل اسلامی افزود: سوم خرداد، یادآور رشادت‌ها و دلاورمردی‌های جان‌برکفانی است که قهرمانانه در مقابل ناحق ایستادند تا دشمن اشغالگر را از خاک میهن اسلامی بیرون و این روز مهم را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی با روایت و ترسیم بخشی از عملیات مقاومت در شهرهای اهواز تا خرمشهر، نقش دلاورمردان شهر کرج را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: کرج در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقش خوبی داشته است، شهید آقا مهدی شرع پسند فرمانده تیپ سلمان فارسی و شهید گروسی نیز از شهرماهدشت کرج، از جمله رزمندگان این عملیات غرور آفرین بودند.

وی با بیان اینکه در عملیات آزاد سازی خرمشهر از 6 گردان، سه گردان آن متعلق به کرج بود افزود: فرماندهی بخشی از عملیات بر عهده نیروهای کرج بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس البرز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و دوران دفاع مقدس ادامه داد: عملیات آزادسازی خرمشهر به وسعت ۵۲۸ کیلومتر مربع در سه مرحله صورت گرفت و در این مقاومت حتی یک وجب از خاک کشورمان در دست دشمن باقی نماند.

وی افزود: این پیروزی حاصل خون شهدای عزیز و بزرگوار دفاع مقدس بوده است.