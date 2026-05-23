علی‌اکبر عباسی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه محمد بخشی، جنگلبان بخش بیارجمند، حین حرکت با موتورسیکلت حفاظتی در مسیر منطقه «دوچاهی» در ۱۰ کیلومتری بیارجمند دچار سانحه شد، افزود: شدت حادثه به حدی بود که وی چندین ساعت قادر به حرکت نبود.

عباسی‌راد با ابراز اینکه خوشبختانه یکی از اهالی منطقه هنگام عبور از محل حادثه متوجه وضعیت جنگلبان می‌شود و ضمن کمک به وی، با اورژانس تماس می‌گیرد، گفت: جنگلبان مصدوم بلافاصله توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود منتقل شد.

وی گفت: بر اساس معاینات پزشکی، این جنگلبان از ناحیه کمر آسیب شدیدی دیده است ولذا برای وی آرزوی سلامت کامل داریم.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود در ادامه با اشاره به سختی کار جنگلبانان، آنان را پاسداران میراث طبیعی کشور دانست و تأکید کرد: برای کاهش مشقت این شغل و حفاظت از عرصه‌های طبیعی گسترده، باید فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان همه مردم نهادینه شود.