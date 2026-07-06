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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

جمع آوری ۶۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

جمع آوری ۶۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار- فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از جمع آوری تعداد ۶۱۱ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی هفته گذشته در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۳۲نفر سارق، ۱۶۲ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۶۱۱ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۲ نفر خرده فروش موادمخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: همچنین در راستای برخورد با خودروهای متخلف نیز تعداد ۲۱ دستگاه خودرو و ۳۶دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 6881043

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