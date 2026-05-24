خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تابستان های گذشته برای مازندرانیها تبدیل به یک هشدار بیپرده شده بود، روزهایی که هوای شرجی و گرم، با خاموشیهای مکرر برق گره خورد و نهایتاً به تعطیلی کامل ادارات استان ختم می شد.
وجود بیش از سه میلیون مشترک که بخش قابل توجهی از آن را خانگی و خوش نشینان تشکیل می دهد، محدودیت انرژی و افزایش مصرف برق ضرورت توجه به صرفه جویی را الزامی می سازد.
طی سال های گذشته به رغم همه توصیه ها و هشدارها درصد کمی از ادارات مازندران به انرژی خورشیدی تجهیز شدند و این طرح امسال به یک الزام و ضرب الاجل رسیده است و به ادارات استان فرصت چند ماهه داده شد تا این عقب ماندگی تاریخی را جبران کنند.
اما بهار ۱۴۰۵، نوید رویکردی متفاوت را میدهد؛ رویکردی که در آن به جای توسل دوباره به سوختهای فسیلی، چشمها به سقف ساختمانهای دولتی دوخته شده است.
نوشهر، پیشگام در جبران ناترازی
شهرستان نوشهر با صدور یک دستور فوری و اجرایی، گام عملی نخست را برداشته است، شاهرخ جهانشاهی فرماندار شهرستان نوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی دارای ساختمان ملکی موظفند در کوتاهترین زمان نسبت به تأمین اعتبار، تهیه طرح و اجرای پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
وی افزود: استفاده از برق خورشیدی علاوه بر کمک به جبران ناترازی انرژی، نقش مهمی در کاهش قطعی برق، تقویت زیرساختها و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی دارد.
فرماندار نوشهر تأکید کرد: پیگیری مستمر اجرای این طرح در دستور کار فرمانداری قرار دارد و ضربالاجل دو ماهه برای اجرای این طرح در ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی تعیین شده است و دستگاههای متخلف ملزم به ارائه گزارش علت تأخیر به شورای اداری شهرستان خواهند بود.
مازندران مستعد برای انرژیهای نو
برخلاف تصور عمومی، هوای ابری مازندران مانعی برای انرژی خورشیدی نیست. مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان میدهد که میانگین تابش مؤثر خورشیدی در استان بین ۳.۵ تا ۴.۸ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز است؛ رقمی که توجیه اقتصادی نصب سامانههای خورشیدی را در تمام شهرستانها از رامسر تا گلوگاه قطعی میکند.
کجور خورشیدی که ۱۳ هزار خانه را روشن میکند
در دل منطقه کجور، نخستین نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس مازندران به بهرهبرداری رسیده است. مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: پروژه استراتژیک در زمینی به مساحت ۸ هکتار و با بهرهگیری از ۸ هزار و ۳۰۰ صفحه خورشیدی راهاندازی شده است که قدرت تولید ۶ مگاوات انرژی الکتریکی را دارد.
بابایی با اشاره به راندمان بالای این نیروگاه افزود: به طور معمول تولید ۶ مگاوات برق در کشور حدود ۵ هزار خانوار را پوشش میدهد، اما در کجور به دلیل برودت مناسب هوا و تابش بهینه، این نیروگاه توانایی تأمین برق پایدار برای بیش از ۱۳ هزار خانوار را داراست.
وی تأکید کرد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت بومی و غیربومی، گسترش ساختوسازها و فعالیت واحدهای صنعتی در غرب مازندران، راهاندازی این نیروگاه خورشیدی گامی بلند در جهت رفع ناترازی انرژی و پاسخ به نیازهای توسعهای منطقه است.
بابایی در پایان گفت: این نیروگاه، پایداری شبکه برق را برای سالیان متمادی تضمین خواهد کرد.
از چاههای کشاورزی تا بورس انرژی
اما داستان فقط به ادارات و نیروگاههای بزرگ ختم نمیشود. بخش کشاورزی که مصرفکننده عمده انرژی در استان است، هدف بعدی این تحول سبز قرار گرفته است.
حیدر داودیان مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین آمار از مجموع ۳۲ هزار و ۶۷۳ حلقه چاه کشاورزی برقدار، ۹۸ درصد معادل ۳۲ هزار و ۲۲۴ حلقه در سامانه ساماب شناسایی و پایش میشوند.
وی افزود: استفاده از پمپهای خورشیدی شناور برای این چاهها، ضمن حذف هزینه سوخت دیزل و کاهش فشار بر شبکه، به کمک سامانههای هوشمند ساپاد از برداشت غیرمجاز نیز جلوگیری میکند.
پشت صنایع مازندران به خورشید گرم است
بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در مازندران فعال است که قطع مکرر برق و گاز در تابستان و زمستان فعالیت آنان را در برخی روزها محدود و متوقف می کند از این رو استفاده از انرژیهای پاک می تواند دغدغه همیشگی آنان را رفع کند.
در سوی دیگر، شهرکهای صنعتی آمل، ساری و نوشهر که در سالهای اخیر قربانی قطعیهای سهمیهبندی بودهاند، میتوانند با احداث نیروگاههای ۱۰ تا ۵۰ مگاواتی، نه تنها برق پایدار خود را تأمین کنند، بلکه مازاد تولید را در تابلوی سبز بورس انرژی به فروش برسانند.
سلیمان علیجان نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی میتوانند با نصب سامانههای خورشیدی تا ۵۰ درصد از برق مصرفی خود را تأمین کنند و مازاد آن را به شبکه سراسری بفروشند.
وی به مشوق های دولت اشاره کرد و گفت: دولت نیز همزمان بسته تشویقی گستردهای را آماده کرده است و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۲، اراضی ملی با تخفیف ۸۰ درصدی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر واگذار میشود.
همچنین در حوزه تقنینی، ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با محوریت الزام به نصب سامانههای خورشیدی در دست بررسی است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: تلاش میشود اصلاح این مبحث در اسرع وقت به اتمام برسد.
طرحهای انرژی نو در مازندران شتاب میگیرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: توسعه انرژیهای پاک در کاهش ناترازی انرژی و حفظ محیط زیست نقش کلیدی دارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران در این حوزه استفاده کنیم.
وی افزود: با تأکید ویژه استاندار مازندران، فرمانداران به صورت جدی وارد میدان شدهاند و امسال با نگاه ویژهتر مدیریت ارشد استان، برنامهریزیها برای توسعه طرحهای انرژی تجدیدپذیر با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
معاون استاندار همچنین از بررسی مکانهای مناسب برای اجرای طرحهای انرژی تجدیدپذیر خبر داد و تصریح کرد: شناسایی و جانمایی ظرفیتهای مناسب برای اجرای پروژههای مرتبط، از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم از ظرفیتهای استان در این بخش به شکل مطلوب استفاده کنیم.
با کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق در کشور و حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاواتی در مازندران و تجربه تلخ خاموشیهای تابستان گذشته، توسعه انرژی خورشیدی در مازندران از یک گزینه به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
آنچه امروز در مازندران در حال رخ دادن است، شاید سرآغازی برای پایانی بر وابستگی سنتی استان به شبکه برق باشد. حال باید دید سایر شهرستانها نیز پای در مسیری خواهند گذاشت که خورشید، بار دیگر نور و کار را به هم گره میزند.
