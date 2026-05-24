افتتاح ایستگاه مترو هفده شهریور تا اوایل تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، توسعه شبکه متروی تهران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی پایتخت تبدیل شده؛ پروژه‌هایی که علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، نقش مهمی در گسترش حمل‌ونقل پاک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان دارند. در این میان، توسعه جنوبی خط ۶ مترو به سمت شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمل و نقلی در حال اجرا، این روزها وارد مراحل حساس اجرایی شده است.

این پروژه که با فعالیت شبانه‌روزی نیروهای اجرایی در حال پیشرفت است، در یکی از ایستگاه‌های اصلی این مسیر با الهام از «قطار دودی»، به این پروژه هویتی متفاوت در حوزه معماری شهری داده است.

توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران تا حرم عبدالعظیم(ع)

عباس فتحعلی‌پور، مجری خط ۶ متروی تهران در گفت و گو با خبرنگار شهر، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این خط، از تکمیل قریب‌الوقوع ایستگاه ۱۷ شهریور و همچنین پیشرفت قابل توجه پروژه توسعه جنوبی خط ۶ تا شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خبر داد.

به گفته فتحعلی‌پور خط ۶ متروی تهران از ایستگاه دولت‌آباد در جنوب‌شرق تهران آغاز شده و تا محدوده کوهسار در شمال‌غرب پایتخت امتداد دارد. این خط به طول ۳۲ کیلومتر و با ۲۷ ایستگاه طراحی شده که تاکنون ۲۶ ایستگاه آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به آخرین ایستگاه باقی‌مانده این مسیر اظهار کرد: ایستگاه ۱۷ شهریور به عنوان بیست‌وهفتمین ایستگاه خط ۶، در حال حاضر توسط همکاران خط ۷ در بخش ساختمانی در دست اجراست و بخش نصب تجهیزات نیز توسط مجموعه خط ۶ در حال انجام است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این ایستگاه طی یک تا دو ماه آینده تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

مجری خط ۶ مترو همچنین به پروژه توسعه جنوبی این خط اشاره کرد و گفت: از ایستگاه دولت‌آباد، پروژه توسعه‌ خط ۶ به طول حدود ۱۰ کیلومتر و شامل پنج ایستگاه در دستور کار قرار گرفته است. این ایستگاه‌ها شامل صفاییه (چشمه‌علی)، ابن‌بابویه، میدان حرم، حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و ایستگاه پنجم شهر ری که با خط یک مترو تلاقی دارد، هستند.

فتحعلی‌پور افزود: در فاز نخست این پروژه که اجرای آن در سال جاری در دستور کار قرار دارد، هدف بهره‌برداری از ۵ کیلومتر ابتدایی مسیر، حدفاصل ایستگاه دولت‌آباد تا میدان حرم است. در این فاز، ایستگاه‌های صفاییه و ابن‌بابویه به صورت عبوری طراحی شده‌اند و ایستگاه میدان حرم به عنوان ایستگاه شاخص این بخش، با معماری الهام‌گرفته از حمل‌ونقل ریلی تاریخی تهران و بر پایه کانسپت «قطار دودی» طراحی و نهایی شده است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی ما این است که این بخش از پروژه تا تابستان امسال در اختیار شهروندان فهیم و شهیدپرور شهرری قرار گیرد.

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه ایستگاه مترو میدان حرم

مجری خط ۶ مترو درباره میزان پیشرفت عملیات اجرایی نیز توضیح داد: پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش ساختمانی در حال حاضر به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد رسیده و تمامی ظرفیت و انرژی مجموعه برای تکمیل پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری تا تابستان متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در بخش روسازی، عملیات اجرایی به صورت همزمان در حال انجام است. احداث سکو و نصب بخشی از تجهیزات ضروری در دستور کار قرار دارد تا امکان عملیات ریل‌گذاری و روسازی فراهم شود.

فتحعلی‌پور درباره وضعیت ایستگاه ابن‌بابویه نیز گفت: عملیات اجرایی این ایستگاه نسبت به سایر بخش‌ها با تأخیر آغاز شد، اما با اصلاح برخی روش‌های اجرایی، روند کار شتاب گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم تا بازه زمانی ۲۰ تا ۲۵ خردادماه، تراز سکوی این ایستگاه آماده شود تا عملیات ریل‌گذاری و روسازی از این محدوده نیز عبور کرده و تکمیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، توسعه جنوبی خط ۶ مترو مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده آماده بهره‌برداری شده و نقش مهمی در تسهیل دسترسی شهروندان شهرری ایفا کند.

مجری خط ۶ متروی تهران با تشریح جزئیات توسعه جنوبی این خط با پرداختن به اجرای یکی از متفاوت‌ترین ایستگاه‌های متروی کشور در محدوده میدان حرم در شهرری تأکید کرد: هدف مدیریت پروژه، افتتاح یک ایستگاه کامل، مجهز و دارای هویت معماری منحصربه‌فرد برای شهروندان و زائران حرم حضرت عبدالعظیم(ع) است.

فتحعلی‌پور با اشاره به اهمیت ایستگاه میدان حرم اظهار کرد: ایستگاه افتتاحی ما در فاز نخست توسعه جنوبی، ایستگاه میدان حرم است که طبیعتاً یک ایستگاه ویژه و خاص محسوب می‌شود. مردم شهرری طی سال‌های طولانی از دسترسی مناسب به حمل‌ونقل ریلی محروم بوده‌اند و به همین دلیل تلاش کردیم این ایستگاه را با کیفیتی متفاوت و شاخص اجرا کنیم.

وی افزود: برای این ایستگاه معماری ویژه‌ای طراحی شده که برگرفته از مفهوم تاریخی «قطار دودی» و حمل‌ونقل ریلی قدیم تهران و شهرری است. هدف ما این است که تا حد امکان، ایستگاه را به صورت کامل و با تمامی استانداردها و الزامات بهره‌برداری تحویل شهروندان دهیم.

مجری خط ۶ مترو ادامه داد: در ایستگاه میدان حرم تلاش شده تمامی شاخص‌های مورد نیاز بهره‌بردار شامل سیستم برق اضطراری، تجهیزات تهویه، هواسازهای اصلی ایستگاه، سامانه‌های ایمنی و آتش‌نشانی و سایر زیرساخت‌های فنی به طور کامل اجرا شود تا همانند ایستگاه‌های اصلی و کامل مترو، در اختیار مردم قرار گیرد.

کارگاه پروژه حتی در شرایط جنگ، رمضان و نوروز تعطیل نشد

فتحعلی‌پور با اشاره به شرایط خاص ماه‌های گذشته و تأثیر آن بر پروژه‌های عمرانی گفت: از اسفندماه سال گذشته و با توجه به شرایطی که پیش آمد و همچنین جنگ تحمیلی اخیر، تمام تلاش مجموعه این بود که پروژه بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: با حمایت مدیریت شهری، کارگاه پروژه در هیچ مقطعی تعطیل نشد. در حالی که معمولاً در ایام ماه مبارک رمضان یا تعطیلات نوروز شاهد کاهش راندمان اجرایی پروژه‌ها هستیم، اما در این پروژه سعی کردیم با انرژی مضاعف فعالیت‌ها را ادامه دهیم.

مجری خط ۶ مترو افزود: شرایط تأمین اقلام و تجهیزات سخت‌تر شده، اما برای جلوگیری از توقف پروژه، در هیئت‌مدیره شرکت مترو تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد تا بتوانیم با تأیید مشاور و درخواست پیمانکار، منابع مالی را مستقیم در اختیار تأمین‌کنندگان قرار دهیم تا تجهیزات سریع‌تر تولید و وارد پروژه شود.

به گفته وی، این تصمیم باعث شده بخشی از مشکلات مربوط به تأمین تجهیزات و اجرای پروژه کاهش پیدا کند و سرعت عملیات اجرایی حفظ شود.

خط ۶؛ پرتقاطـع‌ترین خط متروی تهران

مجری خط ۶ مترو با اشاره به ویژگی‌های عملکردی این خط گفت: خط ۶ در حال حاضر پرتقاطـع‌ترین خط متروی تهران محسوب می‌شود و در مهم‌ترین میادین و محورهای پرتردد شهر با سایر خطوط تبادل مسافر دارد.

وی توضیح داد: این خط در ایستگاه شهدا با خط ۴، در محدوده ۱۷ شهریور و قیام با خط ۷، در میدان امام حسین با خط ۲، در میدان هفت‌تیر با خط ۱، در میدان ولیعصر با خط ۳ و همچنین در محدوده ایستگاه تربیت مدرس مجدداً با خط ۷ تقاطع دارد.

فتحعلی‌پور خاطرنشان کرد: همین موضوع نشان می‌دهد خط ۶ تأثیر بسیار بالایی در جابه‌جایی مسافران مترو دارد و نقش آن در شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران کاملاً کلیدی است.

وی ادامه داد: حتی افتتاح یک ایستگاه جدید در این خط می‌تواند تغییر محسوسی در میزان جابه‌جایی مسافر ایجاد کند. به عنوان مثال پس از افتتاح ایستگاه مریم مقدس، بازخوردهای بهره‌برداری نشان داد که این ایستگاه علاوه بر جذب مسافر برای خود، باعث افزایش مسافرپذیری کل خط ۶ نیز شده است.

تغییر رویکرد معماری ایستگاه‌ها در خط ۶

مجری خط ۶ مترو همچنین به تغییر رویکرد طراحی معماری ایستگاه‌های این خط اشاره کرد و گفت: با تأکید معاونت حمل و نقل که در دوره ای مسئولیت مدیریت شرکت مترو را برعهده داشتند، بازنگری در طراحی ایستگاه‌ها آغاز شد تا هر ایستگاه هویت معماری متناسب با نام و موقعیت خود داشته باشد.

وی افزود: این روند از ایستگاه بهار شیراز آغاز شد و در آنجا معماری متناسب با هویت نام ایستگاه اجرا شد. در ایستگاه خراسان نیز همین رویکرد ادامه پیدا کرد و در ایستگاه مریم مقدس با حمایت مدیریت شهری، یک طراحی ویژه انجام شد که حتی بازتاب جهانی پیدا کرد و این پیام را به دنیا منتقل کرد که پیروان ادیان مختلف در ایران در کنار یکدیگر با احترام زندگی می‌کنند.

فتحعلی‌پور تأکید کرد: در پروژه توسعه جنوبی نیز همین نگاه دنبال شده و ایستگاه میدان حرم با الهام از قطار دودی و حمل‌ونقل تاریخی شهرری، به یک پروژه شاخص معماری شهری تبدیل خواهد شد.

۸۵۰ نیروی اجرایی به صورت شبانه‌روزی در پروژه فعال هستند

مجری خط ۶ مترو با اشاره به حجم فعالیت‌های اجرایی پروژه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۵۰ نفر به صورت شبانه‌روزی در این پروژه مشغول فعالیت هستند و هدف اصلی ما تکمیل سریع‌تر مسیر و آماده‌سازی پروژه برای بهره‌برداری است.

وی افزود: با وجود دشواری‌های موجود در تأمین تجهیزات و اقلام، برنامه‌ریزی پروژه به صورت روزشمار انجام می‌شود و جلسات هماهنگی مستمر در بخش توسعه برگزار می‌شود تا تداخل فعالیت‌ها مدیریت و پیش‌نیازهای اجرایی هر بخش به موقع انجام شود.

فتحعلی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های مترو اشاره کرد و گفت: امروز هزینه احداث هر یک کیلومتر مترو شامل تونل، ایستگاه، هواکش‌ها، سازه‌های جانبی و یک رام قطار حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: در پروژه توسعه جنوبی خط ۶، تنها در فاز نخست قرار است ۵ کیلومتر مسیر به همراه ایستگاه‌ها تکمیل و آماده افتتاح شود. حتی در ایستگاه‌های عبوری نیز ناچار هستیم حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد عملیات اجرایی ایستگاه را تکمیل کنیم و در ایستگاه میدان حرم که ایستگاه افتتاحی پروژه است، حدود ۸۵ درصد الزامات بهره‌برداری باید اجرا شود.

به گفته وی، تجهیزاتی نظیر پله‌برقی‌ها، سامانه‌های تهویه، سیگنالینگ، مخابرات، دوربین‌های نظارتی و سایر تجهیزات تخصصی هزینه‌های بسیار سنگینی به پروژه تحمیل می‌کند.

فتحعلی‌پور تصریح کرد: بخش عمده منابع مالی پروژه از محل اوراق مشارکت و منابع عمومی شهرداری تأمین می‌شود، اما این پروژه عملاً یک پروژه ملی است و با توجه به نقش مترو در کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا، نیازمند حمایت جدی دولت و مدیریت شهری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع در اجرای پروژه‌های مترو، تأمین به‌موقع منابع مالی است. خوشبختانه تاکنون حمایت‌های لازم وجود داشته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا بتوانیم بدون وقفه پروژه را تکمیل و در اختیار مردم شریف شهرری قرار دهیم.