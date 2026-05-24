۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

مقام دولت اوباما: جنگ آمریکا، ایران را مسئول کنترل تنگه هرمز کرد

یک مقام پیشین دولت آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت کنونی این کشور، اعلام کرد جنگ علیه ایران موجب شد سپاه پاسداران کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن رودز» قائم‌مقام مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ایکس نوشت: عملیات خشم حماسی هیچ دستاوردی نداشت جز اینکه سپاه پاسداران را مسئول تنگه هرمز کرد.

این اولین بار نیست که یک مقام آمریکایی، جنگ علیه ایران را یک شکست راهبردی برای واشنگتن ارزیابی می کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این جنگ، یک باخت بزرگ برای آمریکا و یک برد بزرگ راهبردی برای ایران در حوزه ژئوپلیتیک است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی ها دامن زدند.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      حتی با کلمات هم میخوان بر ما غلبه کنن و میگن حملشون مارو در حکمرانی تنگه قرار داده دشمن را دست کم نگیرید

