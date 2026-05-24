۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

خودرویی با ۲۰۰ کیلومتر سرعت در اصفهان توقیف شد

اصفهان-رئیس پلیس‌راه استان اصفهان گفت: یک دستگاه سواری زانتیا که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزاد راه نطنز - بادرود در حال حرکت بود، توقیف شد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان، مأموران پلیس راه نطنز_بادرود ، حین کنترل سرعت خودروهای عبوری مشاهده کردند یک دستگاه سواری زانتیا با سرعت بالایی در حال تردد است که وارد عمل شدند.

وی با اشاره به متوقف کردند این خودرو افزود: دوربین های کنترل سرعت پلیس، ۲۰۰ کیلومتر سرعت بر ساعت برای این خودرو ثبت کرده بودند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق راننده خاطر نشان کرد: این سواری زانتیا به علت تخلف تخطی از سرعت مجاز به پارکینگ انتقال داده شد.

سرهنگ میرزایی گفت: محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت تیم های محسوس و نامحسوس است و جایی برای رانندگی با سرعت‌های بحرانی و غیرمجاز نیست و در صورت مشاهده با رانندگان این‌گونه خودروها برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

