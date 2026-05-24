خودرویی با ۲۰۰ کیلومتر سرعت در اصفهان توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان، مأموران پلیس راه نطنز_بادرود ، حین کنترل سرعت خودروهای عبوری مشاهده کردند یک دستگاه سواری زانتیا با سرعت بالایی در حال تردد است که وارد عمل شدند.

وی با اشاره به متوقف کردند این خودرو افزود: دوربین های کنترل سرعت پلیس، ۲۰۰ کیلومتر سرعت بر ساعت برای این خودرو ثبت کرده بودند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق راننده خاطر نشان کرد: این سواری زانتیا به علت تخلف تخطی از سرعت مجاز به پارکینگ انتقال داده شد.

سرهنگ میرزایی گفت: محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت تیم های محسوس و نامحسوس است و جایی برای رانندگی با سرعت‌های بحرانی و غیرمجاز نیست و در صورت مشاهده با رانندگان این‌گونه خودروها برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.