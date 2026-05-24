جهانساز: ۶۶ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است

حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خرید برگ سبز چای و مطالبات چایکاران اظهار کرد: ارزش کل برگ سبز چای تولیدی کشور بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان سهم دولت ۲۵ درصد معادل ۴۵۰ میلیارد تومان و سهم کارخانجات ۷۵ درصد معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تاکنون کارخانجات از محل بدهی خود ۸۸۴ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، افزود: این رقم تقریباً ۶۶ درصد سهم کارخانجات را شامل می‌شود در حالی که سهم کل پرداختی‌ها ۵۰ درصد بوده است. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به وضعیت پرداخت سهم دولت تصریح کرد: تخصیص اولیه سهم دولت تقریباً ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده و به محض دریافت، اولین پرداخت‌ها به چایکاران انجام خواهد شد.

جهانساز با اشاره به قراردادهای منعقد شده گفت: در حال حاضر ۱۶۷ کارخانه با ما قرارداد دارند و خرید روزانه در پایان چین اول به شدت کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود چین دوم طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده آغاز شود.

وی در ادامه به وضعیت کیفی برگ سبز چای اشاره کرد و گفت: شرایط اقلیمی امسال مساعد بوده و کیفیت برگ سبز خوب و بهتر از سال گذشته است. سال گذشته نیز سال خیلی خوبی بود و بهار مناسبی داشتیم.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه ۵۰ هزار خانوار در حوزه چای مشغول بهره‌برداری هستند، افزود: احیای ۸۰۰ هکتار از باغات چای انجام شده است.

جهانساز در پاسخ به سؤالی درباره ماهیت کالایی چای خاطرنشان کرد: چای جزو کالاهای اساسی نیست بلکه کالای ضروری محسوب می‌شود که در تالار دوم ارز مبادله به آن تعلق می‌گیرد. فعالان بخش خصوصی همچنین می‌توانند با عرضه شخصی نسبت به واردات اقدام کنند.

وی درباره وضعیت انبارهای چای تهران نیز گفت: چای‌هایی که در انبارهای تهران وجود داشت و با خاک مخلوط شده بود، همگی تعیین تکلیف شد. در حال حاضر هیچ انباری انتقالی در تهران وجود ندارد. بدهی کارخانه‌ها نیز در حال تعیین تکلیف است.

رئیس سازمان چای کشور در پایان با اشاره به تنها مطالبات باقی‌مانده افزود: فقط چای سازمانی استان گیلان باقی مانده که خریدار بخش خصوصی از دولت خواهد بود و بخشی از واردات نیز توسط خود ما تولید می‌شود.