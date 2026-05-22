به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد بختیاری در خطبه‌های این هفته اول خرداد ماه در محل مصلی چناران به مناسبت فرارسیدن شهادت امام باقر (ع) ایشان را شکافنده علوم و تبیین‌گر طرح الهی برای خلقت بشر خواند و اظهار کرد: علم، غذای روح آدمی است و باید با دقت از چشمه اصلی آن که رسول اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) هستند، دریافت شود و در عصر حاضر نیز ولایت فقیه، استمرار همین مسیر نورانی برای هدایت بشری است.

امام جمعه چناران با اشاره به در پیش بودن دهه ولایت، خواستار فضاسازی معنوی در تمامی ارکان جامعه شد و تأکید کرد: نام و ذکر حیدر باید در کوچه و بازار طنین‌ انداز شود چرا که غدیر یک فرهنگ است و اعمال و اخوت ما در این ایام باید رنگ و بوی حیدری به خود بگیرد.

وی با اشاره به مناسک حج، زیارت ظاهر کعبه بدون ادراک ولی خدا را ناتمام خواند و افزود: حج واقعی در گرو ارتباط روحی با امام زمان (عج) و انتظار فرج است.

بختیاری روز عرفه را بساط برچیده شدن یأس و ناامیدی و تجلی امید و تضرع به درگاه الهی دانست و بر مشارکت مردم در سنت ذبح قربانی با اولویت مواسات و همدلی تأکید کرد.

امام جمعه چناران با اشاره به سالروز فتح خرمشهر تصریح کرد: دشمن با ایجاد تردید در پی تضعیف اراده ملت است اما ملت ایران با تأسی به رهنمودهای رهبر شهید و منویات مقام معظم رهبری، از میدان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با خطاب به بدخواهان کشور گفت: همانطور که رهبر شهیدمان اشاره داشتند، اگر دشمنان مرتکب اشتباه محاسباتی شوند، تمام زیرساختها و منافع آنان در منطقه را به آتش می‌کشیم.

بختیاری بیان کرد: اهرمهای ما در تنگه هرمز و باب‌المندب لرزه بر اندام دشمن انداخته و هرگونه پالس منفی با پاسخ سخت مردم مواجه خواهد شد.

امام جمعه چناران به تشریح مسائل اقتصادی پرداخت و مشکلات ساختاری مزمن، آثار جنگ تحمیلی بر زیرساختهای کشور، اختلال در منابع ارزی و جنگ روانی را چهار عامل اصلی تورم دانست.

وی ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضاییه، خواستار تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی شد و بیان کرد: نظم بازار خط قرمز ما است بنابراین مفسدانی که با شایعه‌پراکنی و اختلال در توزیع به فکر منافع خود هستند، باید با سخت‌ترین برخوردها مواجه شوند.

بختیاری چهار مأموریت‌ اصلی مقام معظم رهبری را در حضور فیزیکی در میدان، اعتماد به مسئولان، وحدت ملی و مدیریت رسانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: در این جنگ برنده واقعی ملت ایران و بازنده اصلی دشمنان خواهند بود چرا که ما با اتکا به نصرت الهی، پرچم این انقلاب را همواره برافراشته نگه خواهیم داشت.