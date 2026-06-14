فعالیت بیش از ۶ هزار گروه جهادی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدهاشم غیاثی صبح یکشنبه در مراسم توزیع ۱۵۰ سری جهیزیه و افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه شهید برونسی اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه شهید برونسی، ۱۵۰ سری جهیزیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع و ۱۰ واحد مسکونی نیز به بهره‌برداری رسیید.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: امروز بیش از ۶ هزار گروه جهادی در خراسان رضوی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی فعال هستند.

وی افزود: این گروه‌های جهادی در حوادث، بحران‌ها، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند حضور مؤثر داشته‌اند و هرجا نیاز باشد با روحیه جهادی وارد میدان می‌شوند.

غیاثی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی، ۱۵۰ سری جهیزیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود، ۱۰ واحد مسکونی در مناطق کم‌برخوردار به بهره‌برداری می‌رسد، مزار یکی از شهدای گرانقدر افتتاح می‌شود و تعدادی از مساجد مناطق محروم نیز تجهیز و مفروش خواهند شد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: این اقدامات با مشارکت قرارگاه شهید برونسی، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی انجام شده و در راستای خدمت‌رسانی به مردم و کاهش محرومیت‌ها دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی از سال ۱۳۷۹ و با تأکید رهبر معظم انقلاب فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: گروه‌های جهادی امروز به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات مناطق محروم و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند تبدیل شده‌اند.

غیاثی تصریح کرد: ما در سپاه و بسیج تلاش می‌کنیم در حوزه‌های امنیت، دفاع و خدمت‌رسانی، وظایف خود را در قبال ملت عزیز ایران به بهترین شکل انجام دهیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای اقتدار، فرماندهان، دانشمندان و مردم شهید ایران اسلامی گفت: هر آنچه امروز در کشور داریم به برکت حضور مردم عزیز است و ملت ایران همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی مؤثر و تعیین‌کننده داشته‌اند.

وی افزود: در آستانه ماه محرم قرار داریم و باید از این فرصت معنوی برای تقویت روحیه ولایت‌پذیری بهره ببریم. ملت ایران در مسیر امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب حرکت کرده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.

غیاثی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم ایران در بیش از یکصد شب حضور میدانی، جلوه‌ای از انسجام، بصیرت و تبعیت از ولایت را به نمایش گذاشتند و همین حضور پرشور، جهانیان را شگفت‌زده کرده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) تأکید کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که مسیر عزت، استقلال و اقتدار را انتخاب کرده‌اند و دشمنان با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده نتوانسته‌اند اراده خود را بر این ملت تحمیل کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های قرارگاه شهید برونسی، بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و اصحاب رسانه گفت: آنچه ملت ایران را بزرگ کرده روحیه اخلاص است و هر جا اخلاص وجود داشته باشد، نصرت الهی نیز جاری خواهد شد. امیدواریم با حفظ وحدت، اخلاص و تبعیت از ولایت، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و پیشرفت کشور با قدرت ادامه یابد.