احداث بیمارستان ۲۴تختخوابی سیلوانا؛ طرح وارد فاز اجرایی شد

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر از اخذ موافقت های ملی برای احداث بیمارستان ۲۴ تختخوابی سیلوانا خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده در سطح وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، این پروژه مهم درمانی موفق به دریافت مجوزها و موافقتهای لازم شده و وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به مطالبه دیرینه مردم منطقه سیلوانا برای برخورداری از زیرساختهای درمانی مناسب افزود: احداث این بیمارستان به عنوان مطالبه دیرینه مردم، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای سلامت، کاهش مراجعات درمانی به مرکز استان و تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات پزشکی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: توسعه متوازن خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کمبرخوردار از اولویتهای جدی است و روند اجرایی این پروژه تا مرحله بهرهبرداری با جدیت پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از حمایتها و همراهی استاندار آذربایجان غربی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مسیر اخذ موافقتهای ملی این پروژه قدردانی کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان مسئولان استانی و ملی، زمینهساز تحقق مطالبات مهم مردم منطقه در حوزه سلامت خواهد بود.
