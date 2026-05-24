۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

احداث بیمارستان ۲۴تختخوابی سیلوانا؛ طرح وارد فاز اجرایی شد

ارومیه - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از اخذ موافقت‌های ملی برای احداث بیمارستان ۲۴ تخت‌خوابی سیلوانا خبر داد.

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر از اخذ موافقت ‌های ملی برای احداث بیمارستان ۲۴ تخت‌خوابی سیلوانا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، این پروژه مهم درمانی موفق به دریافت مجوزها و موافقت‌های لازم شده و وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبه دیرینه مردم منطقه سیلوانا برای برخورداری از زیرساخت‌های درمانی مناسب افزود: احداث این بیمارستان به عنوان مطالبه دیرینه مردم، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت، کاهش مراجعات درمانی به مرکز استان و تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات پزشکی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: توسعه متوازن خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کم‌برخوردار از اولویت‌های جدی است و روند اجرایی این پروژه تا مرحله بهره‌برداری با جدیت پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از حمایت‌ها و همراهی استاندار آذربایجان غربی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مسیر اخذ موافقت‌های ملی این پروژه قدردانی کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی میان مسئولان استانی و ملی، زمینه‌ساز تحقق مطالبات مهم مردم منطقه در حوزه سلامت خواهد بود.

