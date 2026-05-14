۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

عقب ماندگی زیرساختی شهرستان مرزی ارومیه نیازمند نگاه ویژه ملی است

ارومیه- نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: ارومیه یکی از مهم‌ترین شهرستان‌ های مرزی کشور که امروز نیازمند نگاه ویژه ملی بوده اما در بسیاری از حوزه‌ها با عقب‌ماندگی زیرساختی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه با اشاره به جایگاه مرز سرو اظهار داشت: مرز سرو نزدیک‌ترین مسیر زمینی ایران به بندر مرسین ترکیه است و در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای کنونی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری و لجستیکی کشور تبدیل شود، اما متأسفانه سال‌هاست این مرز استراتژیک مورد بی‌توجهی قرار گرفته و از ظرفیت واقعی آن بهره‌برداری نشده است.

وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به فعال‌سازی مسیرهای امن و سریع تجاری نیاز دارد و مرز سرو می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در صادرات، ترانزیت کالا و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ایفا کند، اما نبود زیرساخت‌های مناسب و ضعف در برنامه‌ریزی باعث شده این فرصت بزرگ مغفول بماند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از وضعیت حمل‌ونقل ریلی شهرستان ارومیه تصریح کرد: با وجود اتصال ارومیه به شبکه ریلی کشور، هنوز از ظرفیت این مسیر استفاده کامل نمی‌شود و نبود سکوی بار و زیرساخت‌های لازم برای حمل بار ریلی، عملاً این پروژه مهم را ناقص گذاشته است.

ممکان ادامه داد: اگر زیرساخت‌های بارگیری و حمل‌ونقل ترکیبی در ارومیه تکمیل شود، این شهرستان می‌تواند به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور تبدیل شود و بخش مهمی از بار تجاری منطقه را پوشش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از وضعیت راه‌های شهرستان ارومیه گفت: زیبنده مردم این منطقه نیست که همچنان بسیاری از محورهای مواصلاتی شهرستان در وضعیت نامناسب قرار داشته باشند؛ راه‌های فرسوده و ناایمن نه‌تنها روند توسعه را کند کرده بلکه جان مردم را نیز تهدید می‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توسعه آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه بدون توجه جدی به زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل و راه‌های ارتباطی ممکن نخواهد بود و انتظار می‌رود دولت با نگاه عملیاتی و نه شعاری، برای رفع این مشکلات اقدام کند.

