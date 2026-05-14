به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با تاکید بر اینکه کیفیت آموزش بدون فضای آموزشی استاندارد محقق نمیشود، اظهار کرد: نمیتوان از عدالت آموزشی سخن گفت اما دانشآموزان در مدارس فرسوده، چندشیفته و فاقد امکانات مناسب تحصیل کنند. مدرسه استاندارد، نخستین گام در مسیر تربیت نسل توانمند و توسعهیافته است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه فضای آموزشی در استان گفت: آذربایجانغربی همچنان در ردیف استانهای آخر کشور از نظر سرانه فضای آموزشی قرار دارد و این موضوع زیبنده مردمی با این ظرفیت، استعداد و جمعیت دانشآموزی نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه افزود: در برنامه هفتم، توجه ویژهای به نهضت مدرسهسازی و توسعه زیرساختهای آموزشی شده و باید از این فرصت برای جبران عقبماندگی تاریخی استان استفاده کنیم. تحقق این هدف نیازمند کار جهادی، پیگیری مستمر ملی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نقش خیرین مدرسهساز را بیبدیل دانست و تصریح کرد: بخش مهمی از توسعه فضاهای آموزشی در کشور مرهون همت خیرین است و در آذربایجانغربی نیز باید بستر مشارکت بیشتر آنان فراهم شود. همچنین شرکتها، واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی باید در قالب مسئولیت اجتماعی، سهم خود را در توسعه زیرساختهای آموزشی ایفا کنند.
ممکان ادامه داد: امروز مدرسهسازی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و ملی است و همه باید برای آینده فرزندان این استان پای کار باشند.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تخصیص بهموقع اعتبارات عمرانی گفت: یکی از مشکلات جدی پروژههای آموزشی استان، تخصیص دیرهنگام اعتبارات است؛ اعتباری که باید در فصل کاری و زمان مناسب به پروژهها تزریق شود تا روند اجرایی مدارس متوقف نشود.
ممکان خاطرنشان کرد: انتظار میرود مدیریت جدید نوسازی مدارس استان با روحیه میدانی، تعامل با نمایندگان، جذب اعتبارات ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی، مسیر توسعه فضاهای آموزشی را با شتاب بیشتری دنبال کند.
در این مراسم عارف خدرلو به عنوان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی معرفی شد.
