حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با کشور ترکیه و نزدیکی به بازارهای بینالمللی، میتواند به یکی از مهمترین کانونهای توسعه اقتصادی، صادرات، ترانزیت و سرمایهگذاری در شمالغرب کشور تبدیل شود.
وی اظهار کرد: راهاندازی این منطقه ویژه، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان، زمینه توسعه زیرساختهای تجاری و صنعتی، رونق صادرات غیرنفتی و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سرو، یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است و با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
ممکان تاکید کرد: انتظار میرود متولیان امر و دستگاههای اجرایی مرتبط، روند نهاییسازی امور منطقه ویژه اقتصادی سرو را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا مردم هرچه زودتر از دستاوردها و ظرفیتهای اقتصادی این منطقه بهرهمند شوند.
نظر شما