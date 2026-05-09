عتباتی: زندان های مهاباد و سلماس به خارج شهر منتقل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اقدامات خوبی در بهبود وضعیت زندان و زندانیان انجام پذیرفته که از مهمترین آنها ساخت زندان های جدید در حوزه های قضایی مهاباد و سلماس برای انتقال زندان از داخل این شهرها به خارج از شهر است که برای تکمیل آنها نیاز به همراهی و کمک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان از لحاظ کمبود فضای فیزیکی سالها بود که وضعیت خوبی نداشت ولی در جریان سفر رییس قوه قضائیه در استان ۴۱ هزار متر مربع فضای اداری در قالب ۱۱ پروژه در سراسر استان تعریف و مصوب شد که احداث آنها آغاز شده است.

عتباتی گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و تورم موجود در این خصوص نیز برای تامین اعتبار برای تکمیل آنها نیاز به همراهی نمایندگان مجلس هستیم تا محل احقاق حق و اجرای عدالت متناسب و در شان مردم استان فراهم شود.

وی در ادامه با محکومیت تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور و به شهادت رساندن مردم بی گناه و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور از جمله رهبر عزیز شهید گفت: در این روزها همه مردم و دستگاه ها پای کار بودند از جمله دستگاه قضایی استان که کارکنان آن مجاهدانه و با لحاظ الزامات امنیتی طبق روال تلاش کردند تا امر مهم احقاق حق و اجرای عدالت لحظه ای متوقف نشود.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در کنار وظیفه ذاتی خود در کنار مجموعه های اجرایی، امنیتی و فعالان اقتصادی، اقدامات بسیار خوبی را رقم زده که از جمله آن می توان به برخورد با عوامل دشمن و فرآیند رسیدگی و اجرای احکام عوامل و جاسوسان دشمن در این روزهای حساس بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: از دیگر دغدغه‌های دستگاه قضایی استان در طول جنگ رمضان و بعد از آن تامین معیشت و کالاهای اساسی مردم و ثبات در بازار بود که با کمک مجموعه هایی همچون تعزیرات حکومتی اکیپ های برای رصد بازار و برخورد با محتکران و گرانفروشان ایجاد شد.

وی اظهار کرد: در موضوع معیشت و بازار در گام اول تامین مایحتاج ضروری مردم با کمک به تسهیل و نهایت استفاده از ظرفیت مرزهای استان و در گام دوم نظارت بر پخش آنها با رصد و برخورد با محتکران و گرانفروشان در دستور کار است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی نیز در این نشست با تقدیر از دستگاه قضایی که همواره در ایام جنگ برای احقاق حق و گره گشایی از مشکلات مردم پای کار هستند گفت: در این روزها شاهد بودیم که دستگاه قضایی و مجموعه زندان با تسهیل شرایط موقعیتی را فراهم نمودند که خیلی از زندانیان به غیر از زندانیانی که باید در زندان باشند در کنار خانواده خود باشند.

حاکم ممکان تاکید کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات و تخصیص اعتباراتی که در اختیار دارند برای تکمیل پروژه‌های دستگاه قضایی برای ایجاد فضایی که کارکنان باطیب خاطر به امر مهم احقاق حق و اجرای عدالت بپردازند انجام خواهد داد.