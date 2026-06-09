ممکان: تهدید علیه امنیت ملی ایران پاسخ دقیق و قاطع به دنبال دارد

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعای اخیر ترامپ اظهار کرد:ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر سرنگونی بالگرد آمریکایی توسط ایران و تهدید به پاسخ نظامی، نه یک موضعگیری سیاسی دقیق، بلکه تکرار یک الگوی شناختهشده از رفتارهای رسانهای و جنگ روانی است که سالهاست از سوی جریانهای خاص در آمریکا دنبال میشود.
وی ادامه داد: اینگونه ادعاها که بدون ارائه هیچ سند معتبر و قابل راستیآزمایی مطرح میشوند، بیش از آنکه ارزش خبری داشته باشند، نشاندهنده نیاز گویندگان آن به تولید هیجان سیاسی و انحراف افکار عمومی از واقعیتهای شکستخورده سیاست خارجی آمریکاست.
ممکان اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته ثابت کرده است که سیاست خارجی و دفاعی خود را بر پایه عقلانیت، بازدارندگی فعال و پرهیز از تنشزایی بیدلیل تنظیم کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی افزود: ایران نه به دنبال ماجراجویی است و نه در چارچوب رفتارهای هیجانی عمل میکند، اما در عین حال این پیام روشن و غیرقابل تفسیر را بارها اعلام کرده است که هرگونه تهدید علیه امنیت ملی یا تمامیت سرزمینی کشور، با پاسخی دقیق، قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
ممکان گفت: تجربه منطقه نیز نشان داده است که هر جا زبان تهدید جایگزین منطق شده، نتیجهای جز شکست و عقبنشینی برای تهدیدکنندگان نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که طرح چنین ادعاهایی در مقطع کنونی، بیش از آنکه ماهیت امنیتی داشته باشد، مصرف سیاسی داخلی در آمریکا دارد؛ جایی که رقابتهای جناحی و بحرانهای مشروعیت سیاسی، زمینه را برای تولید روایتهای غیرواقعی علیه کشورهایی مانند ایران فراهم میکند.
وی تاکید کرد: این رفتارها نهتنها کمکی به امنیت جهانی نمیکند، بلکه به افزایش بیاعتمادی و تنشهای مصنوعی در فضای بینالملل دامن میزند.
ممکان گفت: واقعیت این است که امروز معادلات قدرت در منطقه تغییر کرده و ایران به عنوان یک ابرقدرت تثبیتشده و اثرگذار، جایگاهی غیرقابل انکار دارد. در چنین شرایطی، ادامه ادبیات تهدید و روایتسازیهای غیرمستند، بیش از هر چیز نشانه ناتوانی در پذیرش این واقعیت جدید است.
وی ادامه داد: آنچه امروز جهان نیاز دارد، بازگشت به عقلانیت سیاسی، احترام به واقعیتهای میدانی و پرهیز از سیاستهای مبتنی بر هیجان و تبلیغات است؛ مسیری که تنها راه جلوگیری از تشدید بحرانهای غیرضروری در سطح بینالمللی خواهد بود.
نظر شما