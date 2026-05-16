حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص همراهی با جهاد صرفه جویی در کشور با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط حساس کشور گفت: امروز همانگونه که نیروهای مسلح و مدافعان امنیت در میدان دفاع از کشور ایستادهاند، مردم نیز میتوانند با صرفهجویی و مصرف صحیح انرژی، در حفظ آرامش و پایداری کشور نقشآفرین باشند.
ممکان اظهار کرد: دشمنان ایران در کنار جنگ رسانهای و فشارهای اقتصادی، تلاش میکنند زیرساختها و آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهند، اما ملت ایران همواره نشان دادهاند در شرایط سخت، با همدلی و مسئولیتپذیری از کشور حمایت میکنند.
مدیریت مصرف انرژی یک توصیه اقتصادی نیست بخشی از مقاومت ملی است
وی افزود: امروز مدیریت مصرف آب، برق و گاز حتی سوخت تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مقاومت ملی و کمک به عبور کشور از شرایط ویژه است، هر میزان کاهش مصرف غیرضروری، به پایداری خدمات عمومی، حمایت از تولید و کاهش فشار بر زیرساختها کمک خواهد کرد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت نقش مردم در این مسیر تصریح کرد: همانطور که مردم در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف تاریخی کنار کشور ایستادند، امروز نیز میتوانند با رعایت الگوی مصرف، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به تقویت تابآوری کشور کمک کنند.
ممکان همچنین دستگاههای اجرایی را به پیشگامی در این حوزه فراخواند و گفت: ادارات، بانکها، واحدهای صنعتی و مراکز تجاری باید در مدیریت هوشمند انرژی پیشقدم باشند تا فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شود.
رسانه ها مردم را نسبت به اهمیت مدیریت مصرف در کشور آگاه کنند
وی ادامه داد: رسانهها و نهادهای فرهنگی نیز نقش مهمی در آگاهیبخشی و ترویج فرهنگ صرفهجویی دارند و باید با تولید محتوای موثر، مردم را نسبت به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط امروز کشور آگاه کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مصرف انرژی کشور مربوط به الگوهای نادرست مصرف است، خاطرنشان کرد: اصلاح رفتار مصرفی در منازل، واحدهای اداری و بخش تولید، میتواند بخش بزرگی از فشار وارد بر شبکههای خدماتی را کاهش دهد.
ممکان خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از وسایل سرمایشی و گرمایشی، کاهش مصرف غیرضروری برق و جلوگیری از هدررفت آب، اقداماتی ساده اما اثرگذار در مسیر کمک به کشور است.
وی همچنین تاکید کرد: امروز حفظ منابع و مدیریت صحیح انرژی، تنها وظیفه دولت نیست بلکه یک مسئولیت عمومی و ملی است، هر خانوادهای که مصرف خود را مدیریت کند، در واقع در تقویت امنیت اقتصادی و آرامش کشور سهیم شده و به خنثیسازی اهداف دشمنان کمک میکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها ثابت کردهاند که در روزهای سخت، با اتحاد و همبستگی از آزمونها عبور میکنند و بدون تردید در حوزه مدیریت مصرف انرژی نیز این همراهی ملی، پشتوانهای مهم برای کشور خواهد بود.
