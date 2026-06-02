حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی راه‌ها از مطالبات جدی مردم منطقه بود که با جدیت در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد آغاز یا پیشرفت پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف شهرستان هستیم.

وی افزود: در این راستا عملیات روکش آسفالت و بهسازی محورهای ارومیه - انهر - چهارده شهید، ارومیه - بند - سه‌راهی راژان، قره‌باغ - قوشچی، چهارراه چره - خان‌تختی، سه‌راهی چهارده شهید - سه‌ راهی مارمیشو - چهارراه چره، چهارده شهید - سه‌راهی راژان - دیزج مرگور، باراندوز - حسوکندی - آغ بلاغ، سه‌راهی راژان - آغبلاغ، ارومیه - گلمان، بالانج - دولاما -پتروشیمی، دیزج تا مارمیشو، چهارراه سرو تا هشتیان و همچنین محورهای روستایی دیزج دول و صومای برادوست، انزل و نازلو در برنامه اجرایی قرار گرفته است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های روکش آسفالت، اجرای نیوجرسی و سایر اقدامات ایمن‌سازی در محورهای مختلف شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد تا شاهد کاهش حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح ایمنی تردد شهروندان باشیم.

ممکان با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها تصریح کرد: بخش عمده این طرح‌ها تا پیش از پایان فصل کاری امسال به مرحله اجرا و بهره‌برداری خواهد رسید و بخشی دیگر نیز در مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد که پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهند شد.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: توسعه راه‌های ارتباطی، ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش رفاه مردم است و پیگیری این مطالبات تا حصول نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد داشت.