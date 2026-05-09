ممکان: سهم واقعی آذربایجان‌ غربی از درآمدهای مرزی و گمرکی بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر،حاکم ممکان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان با وجود ظرفیتهای گسترده مرزی، کشاورزی و تجاری همچنان سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود از اعتبارات ملی دریافت میکند، اظهارکرد: این روند باید اصلاح شود و نگاه به استان متناسب با نقش اقتصادی و راهبردی آن در کشور باشد.
وی خواستار ارائه گزارش شفاف از میزان تخصیص واقعی اعتبارات سال ۱۴۰۴ شد و افزود: باید مشخص شود چه تعداد از پروژهها صرفاً روی کاغذ اعتبار گرفتهاند اما در میدان، پیشرفت قابل قبولی ندارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از طولانی شدن پروژههای نیمهتمام در حوزه راه، درمان، آب و فاضلاب و زیرساختهای شهری انتقاد کرد و گفت: مردم سالهاست وعده تکمیل برخی پروژهها را میشنوند و ضروری است پروژههای اثرگذار با اولویتبندی مشخص به سرانجام برسند.
ممکان با تاکید بر اینکه درآمدهای استان باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود، اظهار داشت: سهم آذربایجانغربی از درآمدهای گمرکی، مرزی و مالیاتی باید متناسب با جایگاه اقتصادی استان دیده شود.
وی تسریع در تصویب و اجرای پروژههای زیربنایی مرتبط با ارومیه از جمله کمربندیها، پروژههای ترافیکی، زیرساختهای حملونقل و طرحهای توسعه شهری را ضروری دانست و نسبت به بروکراسی فرساینده در کارگروه زیربنایی هشدار داد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی افزود: معطل ماندن سرمایهگذاران پشت درهای اداری و طولانی شدن روند صدور مجوزها، موجب فرار سرمایه از استان شده و حمایت عملی از سرمایهگذاری و حذف موانع اداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.
ممکان خواستار توجه ویژه به مناطق حاشیهنشین ارومیه در حوزه آب، فاضلاب، آسفالت، مدرسه و خدمات درمانی شد و تأکید کرد: توسعه زمانی معنا پیدا میکند که مردم در نقاط کمتر برخوردار نیز آثار آن را لمس کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختتامیه جشنواره شهید رجایی، گفت: ارزیابی مدیران نباید صرفاً مبتنی بر آمارها و گزارشهای اداری باشد، بلکه رضایت مردم و خروجی ملموس عملکرد دستگاهها باید ملاک اصلی ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم ارومیه با گلایه از اینکه برخی مدیران تنها در ارائه گزارش عملکرد موفق هستند اما مردم اثر واقعی خدمات را احساس نمیکنند، پیشنهاد داد شاخصهای میدانی و مردمی در ارزیابی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد؛ شاخصهایی همچون تکریم ارباب رجوع، سرعت خدمترسانی و میزان حل مشکلات مردم.
ممکان خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت منابع، مدیر موفق مدیری است که قدرت تصمیمگیری، حضور میدانی و تعامل مستقیم با مردم را داشته باشد، نه صرفاً تولیدکننده آمار و گزارش.
وی همچنین خواستار ارائه جدول زمانبندی مشخص برای اجرای مصوبات کارگروه زیربنایی و تعیین دستگاههای پاسخگو شد و تأکید کرد: مردم امروز بیش از هر زمان دیگری منتظر دیدن آثار توسعه در معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی هستند و جلسات شورای برنامهریزی باید خروجی عملیاتی و قابل لمس داشته باشد.
