۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

فرماندار دشتستان: خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان ارتقا می یابد

بوشهر- فرماندار دشتستان گفت: توجه به حوزه بهداشت و درمان پیش‌نیاز تحقق جامعه‌ای پویا، سلامت‌محور و شاداب است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح یکشنبه با حضور در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن تبریک هفته سلامت به زحمتکشان در این عرصه، اظهار کرد: تلاش های کارکنان حوزه بهداشت و درمان بسیار مهم و نقش تعیین کننده ای در سلامت جامعه دارد.

فرماندار دشتستان افزود: سلامت از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه انسانی و اجتماعی است و توجه به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان پیش‌نیاز تحقق جامعه‌ای پویا، سلامت‌محور و شاداب است.

دشتی حوزه سلامت را از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی دانست و بر تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

شهرام جلال پور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در ابتدای این دیدار به اختصار توضیحی از عملکرد این شبکه ارائه کرد.

کد مطلب 6839310

