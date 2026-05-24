نیویورک تایمز: بدهی آمریکا از حجم اقتصاد آن فراتر رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که بحران فراتر رفتن بدهی آمریکا از حجم اقتصاد این کشور دیگر فقط یک بحران مالی نیست، بلکه به بحران عادیسازی روانی و سیاسی همراه با کسری بودجه و بدهی مزمن تبدیل شده است.
مدافعان کاهش کسری بودجه طی سالهای اخیر به سختی تلاش کردهاند تا راهکارهایی برای شوکه کردن سیاستمداران و مردم و وادار کردن آنها به جدی گرفتن بدهی رو به رشد فدرال پیدا کنند.
کمیته مسئول بودجه فدرال، سازمانی که سطح بدهی فدرال را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در مارس گذشته محاسبه کرد، نوشت: در چند سال گذشته هشدارهای زیادی در مورد مسیر مالی شنیدهایم.
مؤسسه پترسون نیز این سطح را یک شاخص مالی نگران کننده توصیف کرد. نکته نگرانکنندهتر است این است که هیچ پایانی برای این بحران در افق دیده نمیشود.
بدهی آمریکا به دلیل هزینههای مبارزه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ، رکود کووید-۱۹، افزایش هزینههای مراقبت از سالمندان و کاهشهای مالیاتی مکرر تشدید شد. آخرین باری که بدهی عمومی فدرال از تولید ناخالص ملی آمریکا فراتر رفت، بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بود.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشبینی میکند که رشد بدهی عمومی این بار ادامه یابد و تا سال ۲۰۵۶ به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
